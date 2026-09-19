امام جمعه مزارشریف: حاکمیت باید دانشگاه بسازد نه اینکه درب آن را ببندد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین فیاضی در خطبه‌های نماز جمعه (۲۷ شهریور) مزارشریف با اشاره به مسئولیت سنگین حاکمان در اسلام گفت: سیاست در اسلام تنها ریاست‌کردن، قدرت‌نمایی و حکم‌راندن نیست، بلکه یک مسئولیت سنگین الهی و آسمانی است.

وی در ادامه افزود: اگر حاکم سیاسی در وظایف حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی نسبت به امت اسلامی کوتاهی کند، قطعاً اگر در این دنیا بازخواست نشود، فردای قیامت در پیشگاه الهی بازخواست خواهد شد.

امام جمعه شیعیان مزار شریف با لحنی انتقاد آمیز از حاکمیت فعلی افغانستان گفت: بیش از دو دهه است که هر حاکمیتی خشم خود را به مردم نشان داده است.

فیاضی با اشاره به این‌که حاکمیت باید نیازهای مردم را برآورده سازد، افزود: مردم دوست دارند ماهی یک‌بار سخنان محبت‌آمیز یک وزیر کشور را بشنوند، از درد و رنج مردم صحبت شود و مسیر آموزش هموار گردد.

وی با اشاره به بسته شدن دانشگاه خاتم النبیین(ص) تأکید کرد: ما و مردم می‌خواهیم که حاکمیت مراکز آموزشی و دانشگاهی تأسیس کند، نه اینکه دروازه دانشگاه را ببندد؛ خبر بستن دانشگاه‌ها مردم را رنج می‌دهد و ناراحت می‌کند.

گفتنی است، دانشگاه خاتم النبیین(ص) که از دانشگاه‌های معتبر افغانستان و تحت مدیریت شیعیان این کشور بود، پس از اتهامات مختلف از سوی وزارت عدلیه طالبان در ماه‌های اخیر، چند روز قبل از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تعطیل شد.

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