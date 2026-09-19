طالبان حمله به مسجد مجتمع پلیس کوهات پاکستان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، امروز (شنبه ۲۸ شهریور) با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، حمله به مسجدی در شهر کوهات ایالت خیبرپختونخوا پاکستان را به‌شدت محکوم کرد.

بلخی در این بیانیه ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های قربانیان تأکید کرد که حمله به اماکن مقدس غیرقابل‌توجیه و قابل محکومیت است. وی افزود: «امارت اسلامی حمله بر مسجدی در کوهات را که شماری کشته و زخمی برجای گذاشته، به‌شدت محکوم می‌کند.»

روز گذشته (جمعه) در جریان نماز جمعه، یک خودرو بمب‌گذاری‌شده به دروازه قدیمی مجتمع «پلیس لاینز» کوهات برخورد کرده و منفجر شد. پس از آن، درگیری مسلحانه میان مهاجمان و نیروهای پلیس رخ داد و انفجار انتحاری دیگری نیز در ساختمان شعبه ویژه پلیس به وقوع پیوست.

طاهر شاه، رئیس بیمارستان کوهات، آمار قربانیان را دست‌کم ۲۱ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی اعلام کرد که ۱۵ نفر از کشته‌شدگان از مأموران پلیس بوده‌اند. دفتر مرکزی پلیس پاکستان نیز اعلام کرد هفت مهاجم مسلح در این حمله شرکت داشته‌اند و شش نفر از آنان از جمله یک بمب‌گذار انتحاری در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

گفتنی است مسئولیت این حمله را گروه «اتحادالمجاهدین پاکستان» به رهبری حافظ گل بهادر بر عهده گرفته است. منابع پاکستانی او را مستقر در افغانستان می‌دانند. پاکستان به‌طور مکرر ادعا می‌کند گروه‌هایی مانند تی‌تی‌پی از خاک افغانستان علیه این کشور عملیات می‌کنند و طالبان را به پناه‌دادن به آن‌ها متهم می‌کند؛ ادعایی که طالبان رد کرده است.

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