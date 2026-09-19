به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان با انتشار بیانیه‌ای، ادامه سیاست‌های سرکوب، تبعیض، انحصار و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان از سوی گروه طالبان را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد.

این شورا تأکید کرد که اقدامات اخیر طالبان بخشی از سیاست سازمان‌یافته برای تحکیم استبداد، حذف نظام‌مند آزادی‌های عمومی، نابودی نهادهای علمی، فرهنگی و مدنی و محروم‌ساختن شهروندان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی است.

به گفته این شورا، طالبان نه‌تنها اراده‌ای برای تأمین عدالت، مشارکت واقعی اقوام و اقشار جامعه و احترام به کرامت انسانی نشان نداده، بلکه با تداوم سیاست‌های حذف، تبعیض، سرکوب و ارعاب، افغانستان را به سوی انزوای بین‌المللی، فروپاشی نهادهای ملی، گسترش فقر، بیکاری، مهاجرت اجباری و بی‌ثباتی روزافزون سوق داده است. مسئولیت تمامی پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی این سیاست‌ها مستقیماً بر عهده طالبان است.

این شورا در بخشی از بیانیه خود با اشاره به تعطیلی دانشگاه خاتم النبیین(ص) نوشت: تصمیم اخیر طالبان مبنی بر تعطیلی دانشگاه خاتم‌النبیین و تمامی شعبات آن، علی‌رغم داشتن جواز رسمی فعالیت از وزارت تحصیلات عالی، اقدامی خودسرانه، فاقد هرگونه توجیه حقوقی و مصداق آشکار دشمنی با علم، آموزش و استقلال نهادهای اکادمیک است. این اقدام هزاران دانشجو، استاد و خانواده‌های آنان را متضرر ساخته و نشان می‌دهد که طالبان به‌جای حمایت از توسعه علمی کشور، در مسیر نابودی زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی و فکری افغانستان گام برمی‌دارند.

همچنین حذف رشته‌های حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه‌های افغانستان توسط طالبان را ادامه همان سیاست سازمان‌یافته حاکمان فعلی کابل در جهت تضعیف نظام آموزش عالی، نابودی علوم انسانی، محدود ساختن تفکر انتقادی و محروم‌ساختن نسل جوان از آموزش تخصصی دانست. سیاستی که پیامد آن را تضعیف حاکمیت قانون، کاهش ظرفیت‌های علمی کشور و محروم‌سازی افغانستان از نیروهای متخصص و متعهد در عرصه‌های حقوقی و سیاسی شمرده است.

شورای عالی مقاومت ملی تشدید محدودیت‌ها بر رسانه‌های آزاد، تعطیلی رسانه‌های مستقل، بازداشت و ارعاب خبرنگاران را نیز محکوم کرد و آزادی بیان را از بنیادی‌ترین حقوق ملت‌ها دانست.

این شورا نسبت به گزارش‌های مربوط به کشف اجساد، قتل‌های زنجیره‌ای و ناپدیدشدن اجباری شهروندان به‌ویژه در پنجشیر ابراز نگرانی کرد و خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی شد.

در بحش دیگر بیانیه، محروم ساختن دختران و زنان از حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی نیز از سوی این شورا یکی از آشکارترین نمونه‌های نقض حقوق بشر خوانده شد.

شورای عالی مقاومت ملی از سازمان ملل، شورای حقوق بشر و کشورهای جهان خواست در برابر این وضعیت سکوت نکنند و طالبان را به پاسخگویی وادار سازند.

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