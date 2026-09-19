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معاون دبیرکل جمعیت الوفاق :

شایعه درباره مکه با هدف ایجاد فتنه منتشر شده است

۲۸ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۴
کد مطلب: 1867396
شایعه درباره مکه با هدف ایجاد فتنه منتشر شده است

معاون دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین تاکید کرد: حرمین شریفین خط قرمزی فراتر از همه محاسبات سیاسی و جنگی است و مردم شریف یمن از جمله نخستین کسانی هستند که از این دو مکان مقدس دفاع می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  شیخ حسین الدیهی، معاون دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد شایعه‌ مغرضانه هدف قرار دادن مکه مکرمه، نمی‌تواند افکار عمومی را فریب دهد و تلاش‌ها برای مرتبط کردن یمن با این ماجرا، افترا و ادعایی آشکار است.

وی افزود: این ادعا از سوی برخی پلتفرم‌های راستی‌آزمایی و رسانه‌های بین‌المللی بی‌طرف رد شده است.

الدیهی تأکید کرد: حرمین شریفین خط قرمزی فراتر از همه محاسبات سیاسی و جنگی است و افزود که مردم شریف یمن از جمله نخستین کسانی هستند که از این دو مکان مقدس دفاع می‌کنند.

معاون دبیرکل الوفاق در پایان گفت: بیایید از تبدیل مقدسات به سوخت فتنه دست برداریم و محاصره مردمی را که شایسته کرامت و زندگی هستند، پایان دهیم.
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پایان پیام/ ۲۱۸
 

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