شایعه درباره مکه با هدف ایجاد فتنه منتشر شده است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ حسین الدیهی، معاون دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد شایعه‌ مغرضانه هدف قرار دادن مکه مکرمه، نمی‌تواند افکار عمومی را فریب دهد و تلاش‌ها برای مرتبط کردن یمن با این ماجرا، افترا و ادعایی آشکار است.

وی افزود: این ادعا از سوی برخی پلتفرم‌های راستی‌آزمایی و رسانه‌های بین‌المللی بی‌طرف رد شده است.

الدیهی تأکید کرد: حرمین شریفین خط قرمزی فراتر از همه محاسبات سیاسی و جنگی است و افزود که مردم شریف یمن از جمله نخستین کسانی هستند که از این دو مکان مقدس دفاع می‌کنند.

معاون دبیرکل الوفاق در پایان گفت: بیایید از تبدیل مقدسات به سوخت فتنه دست برداریم و محاصره مردمی را که شایسته کرامت و زندگی هستند، پایان دهیم.

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