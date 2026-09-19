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بستری شدن آیت‌الله شبیری زنجانی در بیمارستان قم؛ روند درمان رضایت‌بخش است

۲۸ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۰
کد مطلب: 1867397
بستری شدن آیت‌الله شبیری زنجانی در بیمارستان قم؛ روند درمان رضایت‌بخش است

یکی از مسئولان دفتر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی از بستری شدن این مرجع تقلید در یکی از بیمارستان‌های قم خبر داد و گفت: حال عمومی وی مساعد است و روند درمان به خوبی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  یکی از مسئولان دفتر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی با اشاره به وضعیت جسمانی این مرجع تقلید اظهار کرد: آیت‌الله شبیری زنجانی تحت مراقبت و درمان پزشکان قرار دارد و روند درمان وی به خوبی در حال انجام است.

وی با تأکید بر مساعد بودن حال عمومی آیت‌الله شبیری زنجانی افزود: جای هیچ‌گونه نگرانی نیست و اقدامات درمانی لازم در حال انجام است.

آیت‌الله شبیری زنجانی شب گذشته به دلیل عارضه داخلی و خونریزی معده در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شد و تحت درمان قرار گرفت.
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