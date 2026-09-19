به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از مسئولان دفتر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی با اشاره به وضعیت جسمانی این مرجع تقلید اظهار کرد: آیت‌الله شبیری زنجانی تحت مراقبت و درمان پزشکان قرار دارد و روند درمان وی به خوبی در حال انجام است.

وی با تأکید بر مساعد بودن حال عمومی آیت‌الله شبیری زنجانی افزود: جای هیچ‌گونه نگرانی نیست و اقدامات درمانی لازم در حال انجام است.

آیت‌الله شبیری زنجانی شب گذشته به دلیل عارضه داخلی و خونریزی معده در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شد و تحت درمان قرار گرفت.

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