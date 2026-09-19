به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مردم بحرین شب گذشته بار دیگر طی تظاهراتی در منطقه «الدراز» در مجاورت منامه، تداوم بازداشت و محاکمه علمای شیعه را محکوم کردند.

تظاهرات‌کنندگان با سر دادن شعارهایی تداوم بازداشت و محاکمه ناعادلانه علمای شیعه را محکوم و اعتراض خود را نسبت به ادامه محاکمه اعلام کردند.

اخیرا نیز جزیره ستره شاهد تظاهرات مردمی در محکومیت محاکمه علمای شیعه بود.

در همین ارتباط پایگاه «مرآة البحرین» اخیرا با اشاره به ادامه محاکمه ده‌ها عالم شیعی گزارش داد که آخرین جلسه محاکمه روز ۱۹ آگوست (۲۸ مرداد) برگزار شده و ۱۳ ساعت طول کشیده است. در این جلسه قضات در یک سالن و متهمان نیز در سالن دیگری حضور داشتند و شاهدان نیز از طریق ارتباط تصویری شهادت خود را بیان کرده‌اند و طبق گزارشات واصله یکی از شاهدان نیز از بیم شناخته شدن، چهره خود را پوشانده و ادعاهای باطل و دروغینی را مطرح کرده است.

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