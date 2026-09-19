عراقچی به همتای فرانسوی: اشک تمساح بس است آقای «بارو»

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی به وزیر خارجه فرانسه در خصوص کشتار یک و نیم میلیون الجزایری نوشت: اشک تمساح بس است آقای بارو؟!

در پیام عباس عراقچی به وزیر خارجه فرانسه آمده است:

یک و نیم میلیون الجزایری در جریان جنگ استقلال آن کشور توسط فرانسه قتل‌عام شدند. پاریس کمتر از یک‌دهم آنها را رسماً ثبت کرده است ولی همچنان از هرگونه عذرخواهی بابت جنایت‌های استعماری خود خودداری می‌کند.

اشک تمساح بس است آقای بارو. سکوت شما در زمانی که آمریکا کودکان دانش‌آموز ما را قتل‌عام کرد، گویای همه‌چیز است.

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