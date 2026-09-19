  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

یمن: جامعه جهانی در قبال عربستان مسئولیت‌پذیر باشد

۲۸ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۸
کد مطلب: 1867462
یمن: جامعه جهانی در قبال عربستان مسئولیت‌پذیر باشد

وزارت امور خارجه یمن با توجه به جنایات عربستان، از جامعه جهانی خواست مسئولیت خود را در قبال این اقدامات ایفا کند.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ    وزارت امور خارجه یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدامات «جنایتکارانه و داعشی» که عربستان سعودی به انجام آنها در یمن روی آورده است، ایجاب می‌کند جامعه جهانی مسئولیت خود را در قبال این اقدامات بر عهده بگیرد.

این وزارتخانه افزود که این اقدامات، رفتارهای گذشته عربستان سعودی در بسیاری از کشورهای منطقه، به‌ویژه یمن، عراق و سوریه را در اذهان زنده می‌کند.

وزارت امور خارجه یمن تأکید کرد که این کشور حق مشروع پاسخ به هرگونه فعالیت جنایتکارانه عربستان را که امنیت و ثبات یمن را هدف قرار دهد، دارد و تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد سر و صدایی که برخی حکومت‌ها پس از هر پاسخ مشروع یمن ایجاد می‌کنند، پوششی برای اقدامات جنایتکارانه عربستان و موجب مشروعیت‌بخشی به این اقدامات است.

این بیانیه درحالی صادر شده است که درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای مورد حمایت عربستان در مناطقی از یمن تشدید شده است.

این درگیری‌ها با پیشروی نیروهای مسلح یمن و عقب نشینی نیروهای وابسته به عربستان از چند منطقه همراه بوده است.
.......
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha