به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدامات «جنایتکارانه و داعشی» که عربستان سعودی به انجام آنها در یمن روی آورده است، ایجاب می‌کند جامعه جهانی مسئولیت خود را در قبال این اقدامات بر عهده بگیرد.

این وزارتخانه افزود که این اقدامات، رفتارهای گذشته عربستان سعودی در بسیاری از کشورهای منطقه، به‌ویژه یمن، عراق و سوریه را در اذهان زنده می‌کند.

وزارت امور خارجه یمن تأکید کرد که این کشور حق مشروع پاسخ به هرگونه فعالیت جنایتکارانه عربستان را که امنیت و ثبات یمن را هدف قرار دهد، دارد و تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد سر و صدایی که برخی حکومت‌ها پس از هر پاسخ مشروع یمن ایجاد می‌کنند، پوششی برای اقدامات جنایتکارانه عربستان و موجب مشروعیت‌بخشی به این اقدامات است.

این بیانیه درحالی صادر شده است که درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای مورد حمایت عربستان در مناطقی از یمن تشدید شده است.

این درگیری‌ها با پیشروی نیروهای مسلح یمن و عقب نشینی نیروهای وابسته به عربستان از چند منطقه همراه بوده است.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸

