ملت رشید ایران ثابت کردند دغدغه حاکمیت اسلام را دارند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا اعوانی شب گذشته در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت اظهار داشت: در دوران غیبت کبری به سر می بریم و همگی آرزو داریم در این دوران حضرت ظهور کنند اما سوال مهم این است که علت غیبت چه بوده و نقش ما در عصر ظهور کجاست و شرایط کشور ایران در چه مرحله ای است؟

وی افزود: تمامی ائمه معصومین سلام الله علیهم به شهادت رسیده اند اما خداوند حضرت ولی عصر(عج) را زنده نگهداشته و در باب مهدویت نیز آمده است از مهمترین عوامل ظهور این است که ولی خدا در یک امنیت نسبی در میان مردم قرار خواهد گرفت تا ظهور روی دهد،؛ بنابراین این امنیت نسبی اگر نباشد ولیّ خدا غائب می‌شود.

اعوانی با بیان اینکه جامعه امام زمانی باید تمام دغدغه‌اش این باشد که ظهور اتفاق بیفتد، گفت: یکی از لوازم ظهور، قوی بودن جامعه است تا ولی خدا احساس امنیت نماید چون خاندان عصمت و طهارت در سایه عدم امنیت به شهادت رسیدند.

وی با طرح این سوال که امنیت نسبی برای امام زمان علیه السلام را چه کسانی باید ایجاد کنند؟ یادآور شد: اگر قرار بود این امنیت توسط خود حضرت یا خداوند ایجاد شود پس غیبت برای چه بوده است؟ بنابراین اگر بخواهیم حضرت ظهور کنند باید یک امنیت نسبی وجود داشته باشد .

اعوانی در ادامه گفت: حکومت جمهوری اسلامی تا در سال ۵۷ شکل گرفت جنگ شروع شد چون پرچم ناب اسلامی را به اهتزاز در آورد و اسلام در کشور ایران همانند اسلام عربستان و… نبود.

وی اظهار داشت: رسول گرامی اسلام به محض اینکه ادعای نبوت نمودند جنگ شروع شد چون حق و حقانیت را فریاد زدند و مانع بت پرستی و جهالت شبه جزیره عربستان شدند؛ بنابراین جبهه باطل علیه حضرت اعلام جنگ کرد.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: حضرت علی علیه السلام وقتی حاکم شدند جنگ را به حضرت تحمیل کردند چون جبهه باطل احساس خطر نمود.

اعوانی خاطرنشان کرد: اصل این نظام مقدس است و با دغدغه اسلام حقیقی به میدان آمده است به همین خاطر ما باید برای این اسلام قوت ایجاد کنیم تا جبهه باطل احساس ضعف نماید.

وی افزود: مردم شریف ایران قریب به ۴۷ سال پای جبهه حق ایستاده‌اند؛ اما مردمانی که به سیدالشهدا(ع) نامه نوشتند بلافاصله جبهه حق را خالی نمودند.

استاد حوزه علمیه تأکید کرد: رهبر شهید ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه به مردم گفتند خداوند از شما مردم راضی باشد چون هرجا کشور به شما نیاز داشت در میدان بودید در حالی که حضرت علی علیه السلام بعد از ۴ سال حکومت از مردم ناراضی بودند.

اعوانی تأکید کرد: ملت رشید ایران در طول این ۴۷ سال ثابت کردند دغدغه حاکمیت اسلام را دارند و جبهه باطل نیز تلاش می کند جبهه حق را تضعیف نماید چراکه جبهه باطل از روز اول جبهه حق را از نظر دنیوی تحت فشار قرار می دهد؛ شعب ابیطالب نشان دهنده این ادعا است و هنوز هم دشمنان با این روش به دنبال تضعیف و فشار اقتصادی بر روی جبهه حق هستند.

سخنران حرم بانوی کرامت ادامه داد: مشرکان بعد از فشار اقتصادی پیشنهاد مذاکره به رسول خدا دادند و این خبر را به واسطه ابوطالب به رسول خدا رساندند اما رسول خدا فرمودند اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپ من قرار دهند از اهداف خود دست بر نخواهم داشت.

اعوانی با اشاره به این واقعیت که جبهه باطل هم از نظر نفرات و هم از نظر تجهیزات نظامی نسبت به ما برتر است، یادآور شد: حضرت علی علیه السلام در نامه ۱۵ نهج البلاغه فرمودند در مواقعی که احساس می کردند دشمن دست برتر را در میدان دارد با دعا و ارتباط با خداوند این مسائل را مرتفع می نمودند و از خداوند طلب نصرت می کردند.

وی افزود: طبق روایت هیچگاه نباید کثرت نفرات دشمن باعث تزلزل شود بلکه اگر خداوند صداقت رزمندگان اسلام را ببینند خفنت و خواری بر دشمنان نازل خواهد شد.

اعوانی ابراز داشت: راهی که امت مبعوث شده ایران اسلامی تا کنون آمده است درست است و باید ادامه راه نیز به همین سبک باشد.

پایان پیام/