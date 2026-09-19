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ایران آماده تأمین ۲ هزار مگاوات برق افغانستان است

۲۸ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۱
کد مطلب: 1867477
ایران آماده تأمین ۲ هزار مگاوات برق افغانستان است

عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی ایران، در دیدار با احمدجان بلال، رئیس شرکت‌های دولتی حکومت طالبان، اعلام کرد ایران آمادگی دارد حداکثر دو هزار مگاوات برق مورد نیاز افغانستان را تأمین کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی ایران، روز شنبه ۲۸ شهریور در دیدار با احمدجان بلال، رئیس شرکت‌های دولتی حکومت طالبان، درباره گسترش همکاری‌های دو طرف در حوزه انرژی گفت‌وگو کرد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از این دیدار، علی‌آبادی اعلام کرده است ایران علاوه بر تأمین برق مورد نیاز افغانستان، آمادگی دارد در زمینه آموزش و توانمندسازی نیروهای فنی این کشور نیز همکاری کند.

دو طرف همچنین درباره توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه تأمین برق، ایجاد زیرساخت‌های آب آشامیدنی سالم و ساخت تأسیسات تصفیه فاضلاب گفت‌وگو کرده‌اند.

احمدجان بلال نیز در این دیدار بر گسترش همکاری‌های حکومت طالبان با ایران در حوزه انرژی، افزایش توانمندی‌های فنی و اجرای پروژه‌های مشترک میان دو طرف تأکید کرده است.

جزئیات بیشتری درباره زمان آغاز احتمالی تأمین برق، میزان دقیق صادرات و چارچوب اجرایی پروژه‌های مورد بحث اعلام نشده است.

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