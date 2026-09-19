به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره ملی آمادگی مقابله با حوادث طالبان اعلام کرده است شماری از خانه‌های مسکونی در ناحیه هفتم کابل، در پی لغزش بخشی از کوه چهل‌ستون، در معرض خطر قرار گرفته‌اند و احتمال دارد صدها خانواده برای جلوگیری از خسارات جانی مجبور به ترک خانه‌های خود شوند.

محمد یوسف حماد، سخنگوی این اداره، روز شنبه ۲۸ شهریور پس از بازدید از منطقه اعلام کرد روند انتقال خانواده‌هایی که خانه‌هایشان در محدوده پرخطر قرار دارد، به مکان‌های امن به‌زودی آغاز خواهد شد.

بررسی‌های انجام‌شده در محل نشان می‌دهد شکاف‌هایی در بخش‌هایی از کوه و در نزدیکی منار چهل‌ستون ایجاد شده است. مقام‌های مسئول هشدار داده‌اند که ادامه بارندگی یا وقوع بارش‌های شدید می‌تواند به افزایش ناپایداری دامنه کوه و گسترش رانش زمین منجر شود.

بر همین اساس، خانه‌هایی که در نزدیکی بخش‌های آسیب‌پذیر دامنه قرار گرفته‌اند، در اولویت بررسی و تخلیه قرار خواهند گرفت. هنوز تعداد دقیق خانه‌ها و خانواده‌هایی که باید منتقل شوند، اعلام نشده است، اما مقام‌های مسئول از احتمال تخلیه صدها واحد مسکونی سخن گفته‌اند.

طالبان علت اصلی ایجاد این وضعیت را حفاری و استخراج غیراصولی سنگ از دامنه کوه عنوان کرده است. به گفته مسئولان، فعالیت‌های غیرمهندسی در این منطقه به ساختار طبیعی کوه آسیب زده و احتمال لغزش بخش‌هایی از آن را افزایش داده است.

اداره ملی آمادگی مقابله با حوادث همچنین از ساکنان منطقه و دیگر شهروندان خواسته است تا اطلاع ثانوی از نزدیک شدن به بخش‌های پرخطر کوه خودداری کنند و در صورت مشاهده گسترش شکاف‌ها، ریزش سنگ یا هرگونه تغییر غیرعادی در دامنه، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به مسئولان اطلاع دهند.

نگرانی‌ها درباره وضعیت چهل‌ستون در شرایطی افزایش یافته است که قرار گرفتن خانه‌های مسکونی در مجاورت دامنه‌های کوهستانی، در صورت ادامه ناپایداری زمین، می‌تواند دامنه خسارات احتمالی را افزایش دهد. به همین دلیل، مقام‌های مسئول تخلیه پیشگیرانه ساکنان مناطق در معرض خطر را یکی از اقدامات اصلی برای جلوگیری از تلفات احتمالی اعلام کرده‌اند.

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