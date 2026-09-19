به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت آیت الله حسین غیب غلامی از استادان مبرز فقه و کلام حوزه علمیه قم، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) و مدیرعامل بنیاد بین المللی عاشورا پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام آیت الله محمدحسن اختری به شرح زیر است:

درگذشت دانشمند گرانمایه و استاد خدوم حوزه‌های علمیه آیت الله حاج شیخ حسین غیب غلامی موجب تأسف و تأثر فراوان گردید.

آن فقید سعید عمر بابرکت خویش را در راه ترویج اسلام و دفاع از مذهب صرف کرد و به دلیل تبحر و تسلطی که بر صحاح و مسانید مذاهب مختلف داشت، شخصیت متمایز و تأثیرگذاری در مجامع علمی محسوب می‌شد.

مرحوم غیب غلامی با مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) نیز همکاری وثیق داشت و گروه‌های علمی، شورای کتاب و دوره‌های آموزشی مجمع از دانش ایشان بهره‌ های فراوان بردند.

تلاش مستمر وی در جهت تبلیغ دین و احیاء امر اهل بیت(ع) و مقابله علمی و کلامی با شبهات و انحرافات کَج اندیشان، ذخیره باارزشی برای او در پیشگاه الهی خواهد بود.

اینحانب از سوی خود و اعضای محترم شورای عالی مجمع، این ضایعه جبران‌ناپذیر را به محضر امام زمان(عج) و نیز به حوزه‌های علمیه و همکاران، شاگردان و بازماندگان ایشان تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم که مسیر آن عزیز به وسیله فرزندان گرامی و محصّلان کوشای وی ادامه یابد.

از خداوند متعال برای روح آن مدافع غیور ولایت، علوّ درجات و برای همه وابستگان، صبر و سلوان مسألت دارم.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸

