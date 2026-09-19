تعلیق اخراج دانشجویان افغانستانی در پاکستان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه عالی لاهور در تازه‌ترین جلسه رسیدگی به پرونده دانشجویان افغانستانی، تعلیق اجرای دستور شورای پزشکی و دندان‌پزشکی پاکستان برای اخراج این دانشجویان را تمدید کرد.

در این جلسه، وکلای شورای پزشکی و یکی از دانشگاه‌های طرف پرونده از دادگاه خواستند فرصت بیشتری برای ارائه پاسخ‌های کتبی خود در اختیار داشته باشند. قاضی خالد اسحاق با این درخواست موافقت کرد و دستور داد تعلیق اجرای تصمیم اخراج دانشجویان تا ادامه رسیدگی قضایی برقرار بماند.

با تمدید این حکم، دانشجویان افغانستانی مشمول پرونده فعلاً می‌توانند تحصیل خود را در دانشگاه‌های پاکستان ادامه دهند و از شرکت در کلاس‌ها و امتحانات محروم نخواهند شد. با این حال، این تصمیم ماهیت موقت دارد و تعیین تکلیف نهایی وضعیت تحصیلی آنان به رأی بعدی دادگاه وابسته است.

ماجرا از ابتدای سپتامبر آغاز شد؛ زمانی که شورای پزشکی و دندان‌پزشکی پاکستان با صدور دستوری از دانشجویان افغانستانی شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی خواست به افغانستان بازگردند. این شورا همچنین پذیرش دانشجویان جدید افغانستانی در سال تحصیلی جاری را ممنوع کرد.

پس از صدور این دستور، گروهی از دانشجویان افغانستانی در لاهور به دادگاه مراجعه کردند و با طرح شکایت، خواستار لغو آن شدند. در دادخواست آنان تأکید شده بود که نهادهای آموزشی و شورای پزشکی اختیار قانونی برای قطع تحصیل دانشجویانی را که سال‌ها در دانشگاه‌های پاکستان درس خوانده‌اند، ندارند. شماری از این دانشجویان در سال‌های چهارم و پنجم پزشکی قرار دارند.

دادگاه عالی لاهور در نخستین مرحله رسیدگی، اجرای دستور اخراج را متوقف و از شورای پزشکی، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های مربوط خواست پاسخ رسمی خود را ارائه کنند. با آماده نشدن پاسخ کامل برخی طرف‌های پرونده، دادگاه اکنون برای دومین بار این تعلیق را تمدید کرده است.

تصمیم شورای پزشکی پاکستان از زمان اعلام، با انتقادهایی درباره پیامدهای آموزشی و انسانی آن روبه‌رو شده است؛ به‌ویژه درباره دانشجویانی که چندین سال از دوره دانشگاهی خود را پشت سر گذاشته‌اند و توقف ناگهانی تحصیل می‌تواند آینده علمی و حرفه‌ای آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

تمدید تعلیق، فعلاً امکان ادامه تحصیل را برای دانشجویان افغانستانی فراهم کرده است، اما هنوز به معنای لغو قطعی دستور اخراج نیست. تا زمان صدور رأی نهایی دادگاه، وضعیت این دانشجویان همچنان در حالت بلاتکلیف باقی خواهد ماند و ادامه تحصیل آنان به نتیجه نهایی این پرونده قضایی وابسته است.

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