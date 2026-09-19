به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احمدجان بلال، رئیس شرکت‌های دولتی حکومت طالبان، در ادامه سفر خود به ایران با محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت این کشور، دیدار و درباره گسترش همکاری‌های دو طرف در حوزه نفت و گاز گفت‌وگو کرده است.

محمد نصیر رحیمی، رئیس اجرایی شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان نیز در این دیدار حضور داشته و مذاکرات دو طرف بر تأمین نیازهای نفتی و گازی افغانستان و توسعه همکاری‌های مشترک در بخش انرژی متمرکز بوده است.

در این نشست، علاوه بر تأمین نفت و گاز، موضوع آموزش تخصصی و فنی نیروهای افغانستانی، انتقال تجربه و همکاری در زمینه اکتشاف منابع نفت و گاز نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

طرف ایرانی نیز آمادگی خود را برای توسعه همکاری‌ها، انجام هماهنگی‌های مورد نیاز و حرکت به سمت اجرای عملی طرح‌های مشترک در حوزه‌های مورد گفت‌وگو اعلام کرده است.

احمدجان بلال و هیئت همراه او در جریان این سفر از مرکز تحقیقات وزارت نفت ایران و پالایشگاه‌های نفت تهران نیز بازدید کردند و با ظرفیت‌ها، تجهیزات و فعالیت‌های تخصصی این مراکز آشنا شدند.

در پایان مذاکرات، دو طرف گروه‌های فنی مشترکی تعیین کردند تا جزئیات همکاری‌های مورد توافق را بررسی کرده و هماهنگی‌های لازم برای اجرایی شدن آنها را دنبال کنند.

هنوز جزئیات بیشتری درباره حجم احتمالی تأمین نفت و گاز، ارزش مالی همکاری‌ها، زمان آغاز اجرای طرح‌ها و قراردادهای احتمالی میان دو طرف اعلام نشده است.

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