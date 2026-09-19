به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در ریاض امروز شنبه با اختلال گسترده در تردد پروازها مواجه شد. اختلالی که به تأخیرهای طولانی و لغو شماری از پروازها انجامید. این اطلاعات بر اساس داده‌های وب‌سایت «فلایت‌رادار۲۴» (Flightradar24) متخصص رصد ترافیک هوایی، منتشر شده است.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این وب‌سایت فرودگاه ریاض را در بالاترین سطوح اختلال قرار داده است. همزمان، خبرگزاری فرانسه به نقل از ساکنان از مشاهده دود در نزدیکی فرودگاه ریاض خبر داد و اعلام کرد که خبرنگار این خبرگزاری شعله‌های آتش را در یک مخزن سوخت متعلق به شرکت آرامکو در نزدیکی فرودگاه ریاض مشاهده کرده و نیروهای آتش‌نشانی در حال تلاش برای مهار آتش هستند.

این اختلال‌ها پروازهای داخلی و بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داد و تأخیرهایی چندساعته و تغییر مسیر برخی هواپیماهای ورودی را به دنبال داشت. سالن‌های فرودگاه ریاض نیز مملو از مسافرانی بود که در انتظار تعیین زمان جدید پروازها یا دریافت توضیحات از شرکت‌های هواپیمایی بودند.

شرکت‌های هواپیمایی از مسافران خواستند پیش از حرکت به سمت فرودگاه ریاض، وضعیت پرواز خود را از طریق اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌های رسمی بررسی کرده و برای جلوگیری از ازدحام ناشی از تأخیرها و لغو پروازها با مراکز خدمات مشتریان تماس بگیرند.

هشدار هوایی و انفجار در ریاض

اختلال در تردد پروازها ساعاتی پس از آن رخ داد که مقام‌های عربستان سعودی در پایتخت هشدار هوایی صادر کردند.

ساکنان چند منطقه ریاض اندکی پیش از ساعت سه بامداد به وقت محلی پیامی دریافت کردند که در آن درباره وجود تهدید هوایی خصمانه، هشدار داده شده و از آنها خواسته شده بود در خانه‌های خود بمانند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد خبرنگاران این خبرگزاری پس از صدور هشدار، صدای دو انفجار را شنیدند و حدود نیم ساعت بعد، سازمان دفاع مدنی عربستان پایان هشدار را اعلام کرد. ساکنان شمال و مرکز ریاض نیز از شنیدن هشدار و لرزش پنجره‌ها خبر دادند و وضعیت را ترسناک و وحشت‌آور توصیف کردند.

یکی از ساکنان ۲۷ ساله شمال ریاض به خبرگزاری فرانسه گفت: هشدار را شنیدم و بعد پنجره‌هایم لرزید. قطعاً ترسناک بود. انتظار چنین چیزی را نداشتم. فرد دیگری نیز آنچه رخ داده بود را وحشتناک توصیف کرد.

یک زن ساکن پایتخت عربستان و همسرش نیز به خبرگزاری فرانسه گفتند که ساعاتی پس از شنیدن صدای انفجارها در ریاض، شاهد برخاستن دود در نزدیکی فرودگاه بوده‌اند.

یکی دیگر از ساکنان مرکز ریاض اظهار داشت: خیلی نگران بودم، به‌ویژه اینکه برخلاف دفعات گذشته، علامت پایان خطر بلافاصله صادر نشد.

کاهش صادرات از مسیر باب‌المندب

تشدید تنش‌ها در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب به کاهش تردد صادراتی عربستان منجر شده است. شرکت «کپلر» که در زمینه رصد حمل‌ونقل دریایی فعالیت می‌کند، اعلام کرد تنها پنج کشتی حامل کالاهای سعودی طی هفت روز گذشته از طریق تنگه باب‌المندب از دریای سرخ خارج شده‌اند. رقمی که کمتر از یک‌سوم میانگین هفتگی ثبت‌شده از ژانویه گذشته است.

تنگه باب‌المندب یک گذرگاه راهبردی است که دریای سرخ را به اقیانوس هند متصل می‌کند و امکان انتقال کالا و انرژی میان آسیا و اروپا از طریق کانال سوئز را فراهم می‌سازد.

اهمیت این تنگه برای عربستان در شرایطی افزایش یافته است که از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، محدودیت‌هایی بر تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز اعمال شده است.

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