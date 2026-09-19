به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حریزاوی، قائم‌مقام رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به دویستمین شب حضور مردم در میادین، این عدد را فراتر از یک شمارش عددی دانست و گفت: ۲۰۰ شب حضور مردم حکایت از یک حقیقت اجتماعی دارد که می‌توان از آن با عنوان «حیات اجتماعی» یاد کرد؛ مفهومی که در تعابیر رهبر شهید نیز با واژه «بعثت» مطرح شده و امروز تعبیر «امت مبعوث» در ادبیات عمومی جا افتاده است.

وی افزود: رهبر شهید از دوران جوانی درباره مفهوم بعثت سخن گفته و در آثار مختلف خود، از جمله «طرح کلی اندیشه اسلامی»، و همچنین در دوران رهبری، از بعثت انسان سخن گفته بود. شهید آوینی نیز این مفهوم را مورد توجه و تفسیر قرار داده است.

حریزاوی ادامه داد: نکته مهم، وعده‌ای بود که رهبر شهید درباره آینده این ملت مطرح کرده بود و شاید آن روز تصور نمی‌کردیم این وعده با چنین سرعتی محقق شود و شهادت ایشان زمینه‌ای برای بعثت دوباره انسان و جامعه باشد. ایشان دو وعده مهم مطرح کردند؛ اینکه اگر حادثه‌ای پیش بیاید، خداوند ملت را مبعوث خواهد کرد و مردم کار را تمام خواهند کرد. امروز شاهدیم این وعده‌ها در قالب ۲۰۰ شب حضور مردم خود را نشان داده است.

۲۰۰ شب؛ گونه‌ای جدید از همراهی اجتماعی

قائم‌مقام رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حضور مردم در این اجتماعات را نوعی «رفراندوم» و گونه‌ای جدید از همراهی اجتماعی توصیف کرد و گفت: تنها کسانی که معنای مردم‌سالاری دینی را به‌درستی درک کرده باشند، می‌توانند درباره این نوع حضور اجتماعی اظهارنظر کنند.

وی با انتقاد از برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی درباره اجتماعات مردمی اظهار کرد: برخی افراد یا مردم‌سالاری دینی را به‌درستی درک نکرده‌اند یا آن را قبول ندارند و به همین دلیل، حضور مردم را صرفاً در قالب‌های دیگری تصور می‌کنند.

حریزاوی با اشاره به نمونه‌ای از اظهارنظر یک فرماندار درباره این اجتماعات گفت: در یکی از شهرها، فرماندار دستور جمع‌آوری تجمع را داده بود که با حضور ما و گفت‌وگو با وی، مشخص شد منظورش آن چیزی نبوده که از دستور برداشت شده و موضوع اصلاح شد. اکنون نیز در یکی از شهرستان‌های همان استان، اظهارنظر مشابهی از سوی دادستان مطرح شده است.

وی تأکید کرد: مسئولان قضایی، تقنینی، فرهنگی و سایر دستگاه‌ها باید این حقیقت را درک کنند که چنین حضوری بخشی از روح مردم‌سالاری دینی است و به جای ایجاد مزاحمت، باید طراحی‌ها و برنامه‌های خود را در راستای این ظرفیت اجتماعی سامان دهند.

تجمعات؛ ظرفیتی که حوادث را در خود هضم کرده است

قائم‌مقام رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به استمرار این اجتماعات در شرایط مختلف گفت: یکی از نکات قابل توجه برای من که به‌عنوان یک هم‌عصر، این پدیده را تجربه می‌کنم، این است که بسیاری از حوادث و اتفاقات کشور در دل این تجمعات هضم شده و جامعه از آنها عبور کرده است.

وی افزود: این حضور از ماه مبارک رمضان آغاز شد؛ ماهی که خود سرشار از برنامه‌های عبادی مانند افطار، سحر، احیا و توسل است. مردم حتی نماز استغاثه به حضرت حجت(عج) را در همین خیابان‌ها اقامه کردند. روز قدس برگزار شد و مردم شب دوباره در همین میدان‌ها حاضر شدند. نوروز و لحظه تحویل سال نیز در همین خیابان‌ها رقم خورد.

حریزاوی ادامه داد: پس از آن، بمباران و حملات رخ داد، مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها پیش آمد و حتی تغییر قیمت بنزین را شاهد بودیم، اما مردم همچنان در میدان حضور داشتند. این ظرفیت بزرگی است که باید کارشناسان بررسی کنند چگونه بیش از ۲۰۰ شب و نزدیک به هفت ماه، با وجود همه فراز و فرودها، مردم در کنار یکدیگر حضور داشته‌اند و این حضور توانسته مسائل مختلف کشور را در خود هضم کند و مسیر جامعه را به جلو ببرد.

ظرفیت تجمعات برای حل مسائل اجتماعی و اقتصادی

وی اظهار کرد: در یکی از پلاکاردها نوشته شده بود «ما گوشت دلاری می‌خریم ولی میدان را ترک نمی‌کنیم». همین جمله نشان می‌دهد مسائل اقتصادی نیز در میان مردم مطرح است و مردم این مسائل را در همین میدان اجتماعی بیان و دنبال می‌کنند.

حریزاوی گفت: باید بررسی کرد چگونه می‌توان از این ظرفیت برای ایجاد وحدت استفاده کرد و میدان حضور مردم را به محور وحدت و حرکت جامعه تبدیل کرد.



وی با تأکید بر مفهوم «زیست اجتماعی انقلابی» افزود: اگر کسانی که در حوزه جامعه‌شناسی مطالعه کرده‌اند بتوانند مفهوم زیست اجتماعی را با حیات انقلابی جمع کنند، تا حدی می‌توانند این اجتماعات را توصیف و تبیین کنند. این پدیده فراتر از مفاهیمی مانند زیست شهری و زیست شبانه است و یک حقیقت و روح اجتماعی درون آن وجود دارد که می‌تواند بسیاری از مسائل جامعه و حکومت را تحت تأثیر قرار دهد.

حریزاوی شرط استفاده از این ظرفیت را درک و پذیرش آن از سوی مسئولان دانست و گفت: مسئولان باید برای این حقیقت اجتماعی سهم و نقش قائل شوند.

پلاکاردها؛ ظرفیتی برای تولید گفتمان

وی افزود: ممکن است در برخی پلاکاردها فراز و نشیب یا حتی مطالبی وجود داشته باشد که نیازمند تحمل و صبر بیشتر باشد، اما باید توجه داشت فردی که پلاکاردی تهیه می‌کند، بر اساس یک فهم، ادراک و نگرش احساس تکلیف کرده و آن را در چارچوبی که آموخته، بیان می‌کند.

وی ادامه داد: می‌توان مسائل مختلف جامعه را به مردم سپرد و برای آنها در همین میدان اجتماعی راه‌حل پیدا کرد، مشروط بر اینکه میان مسئولان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و مردم هماهنگی وجود داشته باشد. شعارهایی که مردم تولید می‌کنند نیز می‌تواند به تولید گفتمان کمک کند؛ چراکه جامعه ایران جامعه‌ای شعرپسند است و افرادی که طبع شعری دارند، می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

۲۰۰ شب حضور مردم و سرمایه اجتماعی

حریزاوی با اشاره به وضعیت یمن و مقاومت مردم این کشور اظهار کرد: حضور و مقاومت مردم یمن نیز از جلوه‌های قابل توجه نصرت الهی است و این مردم با وجود دشواری‌های فراوان، برای دفاع از حقیقت مقاومت در برابر استکبار و رژیم صهیونیستی ایستادگی می‌کنند.

وی افزود: اجتماعات مردمی نیز برخاسته از یک حقیقت اجتماعی است و باید در برابر آن اندیشید، آن را توصیف کرد و ظرفیت‌های آن را شناخت.

قائم‌مقام رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به برخی تصاویر منتشرشده در فضای مجازی از وضعیت نامطلوب بعضی رستوران‌ها و کافه‌ها گفت: گاهی یک ویدئو یا تصویر از یک کافه یا رستوران منتشر می‌شود و ممکن است این تصور را ایجاد کند که جامعه و نسل جوان به سمت خاصی حرکت کرده است؛ در حالی که در کنار این تصاویر، باید حضور مستمر مردم در میدان‌ها نیز دیده شود.

وی تصریح کرد: اگر در یک نقطه، یک کافه یا رویداد خاص تصویری تولید می‌کند، در همان شهر هزاران نفر در میدان‌های مختلف حضور دارند. این حضور گسترده می‌تواند توازن و دلگرمی مهمی برای جبهه مقاومت و سرمایه اجتماعی کشور ایجاد کند.

برگزاری بیش از ۴ هزار تجمع در سراسر کشور

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت واقع‌نمایی در روایت این پدیده اجتماعی گفت: به تعبیر شهید همت، نباید جنگ را «درشت نوشت» بلکه باید «درست نوشت». وظیفه ما واقع‌نمایی است.

حریزاوی افزود: اکنون حدود ۴ هزار تجمع در سراسر کشور، در قالب اجتماعات بزرگ و کوچک، هر شب برگزار می‌شود و جمعیت قابل توجهی در آنها حضور دارند. نظرسنجی‌ها، پیمایش‌ها و شمارش‌هایی نیز توسط نهادهای مسئول انجام شده که می‌توان برای بررسی دقیق‌تر به آنها مراجعه کرد.

وی تأکید کرد: پدیده‌ای که می‌توان از آن به عنوان ناهنجاری اجتماعی یاد کرد، همواره در طول تاریخ وجود داشته و گاهی آشکار و گاهی زیرزمینی بوده است، اما نمی‌توان آن را از نظر عدد و گستردگی با این پدیده اجتماعی مقایسه کرد؛ تناسبی میان این دو وجود ندارد.

حریزاوی افزود: در عین حال که ناهنجاری‌های اجتماعی باید در جای خود مورد توجه و رسیدگی قرار گیرند، نباید با برجسته‌سازی آنها، ارزش و گستردگی این حضور اجتماعی به حاشیه برود.

قائم‌مقام رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نقش زنان در این اجتماعات گفت: یکی دیگر از ابتکارات، تقدیر از جایگاه و حضور بانوان است. واقعیت این است که بخش مهمی از بار این اجتماعات بر دوش زنان بوده و تجمعات چهره‌ای زنانه پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این اجتماعات شبانه برگزار می‌شود و حضور در فضای شب برای بانوان در جامعه ما شرایط خاص خود را دارد، زنان با شجاعت حضور پیدا کرده، فرزندان و همسران خود را همراه کرده‌اند و نقش جدی در این اجتماعات داشته‌اند. بازتعریف نقش زنان در این عرصه و پیش‌بینی حضور آنان به‌عنوان سخنران در برخی تجمعات نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

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