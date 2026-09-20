جزئیات محافل عزاداری ایام رحلت حضرت معصومه(س) در حرم مطهر ایشان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس، برنامه جامع مراسم و محافل عزاداری ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها را اعلام کرد.
این برنامهها از دوشنبه ۳۰ شهریور ماه آغاز و تا جمعه ۳ مهرماه ادامه دارد و شامل مجالس عزاداری، آیینهای ویژه، محافل قرآنی و مراسم خطبهخوانی است.
مراسم عزاداری دوشنبه ۳۰ شهریور ماه:
عزاداری رحلت حضرت معصومه(س)
- زمان: بعد از نماز عصر
- سخنران: حجتالاسلاموالمسلمین بندانی نیشابوری
- مداح: علی حبیبزاده
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
آیین اهتزاز پرچم عزا
- زمان: ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰
- سخنران: حجتالاسلاموالمسلمین آقامیری
- مداح: سید علی حسینینژاد
- مکان: صحن امام رضا(ع)
عزاداری و روایتگری شهدا
- زمان: ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۸
- سخنران: حجتالاسلاموالمسلمین محمداسماعیل خورشیدی
- مداح: علی مالکینژاد
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
مراسم عزاداری اردو زبانان
- زمان: ساعت ۱۹ تا ۲۱
- سخنران: سید ضیغم رضوی
- مکان: شبستان حضرت زهرا(س)
مراسم اول شب رحلت
- زمان: بعد از نماز عشاء
- سخنران: حجتالاسلاموالمسلمین ناصر رفیعی
- قاری: قاسم مقدمی
- مداحان: میثم مطیعی، سیدرضا نریمانی
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
مراسم عزاداری دوم شب رحلت
- زمان: ساعت ۲۱
- سخنران: حجتالاسلاموالمسلمین علیرضا پناهیان
- شاعر: سیدمهدی برقعی
- مداحان: مهدی رسولی، سیدمهدی میرداماد، هادی خادمالحسینی
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
اجتماع هیئات مذهبی قم و مشهد
- زمان: ساعت ۲۲
- مداحان: مداحان قم و مشهد
- مکان: شبستان حضرت زهرا(س)
مراسم عزاداری سوم شب رحلت
- زمان: ساعت ۲۳
- سخنران: حجتالاسلاموالمسلمین حامد کاشانی
- مداح: حسین ستوده
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
برنامه مراسم و محافل عزاداری سهشنبه ۳۱ شهریور ماه:
دسته عزاداری خادمین و زائرین
- زمان: ساعت ۸ صبح
- مسیر: از میدان میر (بیت النور) به سمت حرم مطهر
- شروع مراسم: مسجد اهل البیت و بیت النور
- سخنران: حجتالاسلاموالمسلمین سیدحسین مؤمنی
- مداح: مسعود زمانی
- مداحان در مسیر: سیدمهدی موسوی، یاسین شیخزاده، حسن حیدرزاده، مسعود زمانی
- مراسم ایوان آیینه: ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ – مداح: حسن شالبافان
مراسم عزاداری صبح روز رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها
- زمان: ساعت ۱۰ صبح
- سخنران: حجتالاسلاموالمسلمین سیدحسین آقامیری
- مداح: سیدمحسن بنیفاطمی
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
مراسم عزاداری ظهر رحلت و برنامه سمت خدا
- زمان: بعد از نماز عصر
- کارشناس: حجتالاسلاموالمسلمین میرهاشم حسینی
- مداحان: محمدحسین پویانفر، حیدر خمسه، نریمان پناهی
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
مجلس عزاداری آذریزبانان
- زمان: ساعت ۱۵
- سخنران: حجتالاسلاموالمسلمین اجاقنژاد
- مداحان: علیرضا اسفندیاری، شبیری زنجانی
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
مراسم عزاداری شام رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها
- زمان: بعد از نماز عشاء
- سخنران: آیتالله سیدمحمدمهدی میرباقری
- مداحان: محمود کریمی، سید محمود علوی
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
مجلس عزاداری عربزبانان
- زمان: ساعت ۲۱
- سخنران: سید هشام البطاط
- مداح: محمد الجنامی
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
آیین خطبهخوانی و شمعدانگردانی خدام
- زمان: ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰
- سخنران: آیتالله عابدینی
- مجری: مجید یراقبافان
- قاری: مهدی تقیپور
- مداح: حسن شالبافان
- خطبهخوان: عباس حیدرزاده
- شاعر: مجید تال
- مکان: صحن امام رضا(ع)
برنامه مراسم و محافل عزاداری چهارشنبه ۱ مهر ماه:
محفل روضه ویژه بانوان
- زمان: ساعت ۸ صبح
- سخنران: حجتالاسلاموالمسلمین مؤمنی
- مداح: عباس حیدرزاده
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
مراسم عزاداری ظهر
- زمان: بعد از نماز عصر
- مداح: سید علی حسینینژاد
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
مراسم عزاداری شب
- زمان: بعد از نماز عشاء
- سخنران: حجتالاسلام ماندگاری
- مداح: سید مهدی میرداماد
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
مجلس عزاداری عربزبانان
- زمان: ساعت ۲۱
- سخنران: شیخ عبدالله الکعبی
- مداح: محمد الجنامی
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
برنامه مراسم و محافل عزاداری پنجشنبه ۲ مهر ماه:
محفل روضه ویژه بانوان
- زمان: ساعت ۸ صبح
- سخنران: حجتالاسلاموالمسلمین مؤمنی
- مداح: عباس حیدرزاده
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
کرسی تلاوت فاطمی
- زمان: قبل از مغرب
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
مراسم عزاداری
- زمان: بعد از نماز عشاء
- سخنران: حجتالاسلاموالمسلمین آقاتهرانی
- مداح: عباس حیدرزاده
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
برنامه مراسم و محافل عزاداری جمعه ۳ مهر ماه:
نیایش به وقت حاج قاسم (کمیل نیمه شب)
- زمان: ساعت ۲۰ تا ۲۰:۳۰
- سخنران: حجتالاسلاموالمسلمین مؤمنی
- مداح: سید علی حسینینژاد
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
دعای ندبه
- زمان: ساعت ۵:۳۰ تا ۷
- سخنران: حجتالاسلاموالمسلمین رفیعی
- مداح: مهدی سلحشور
- مکان: شبستان امام خمینی(ره)
- پخش زنده: شبکه یک و قم
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