جزئیات محافل عزاداری ایام رحلت حضرت معصومه(س) در حرم مطهر ایشان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس، برنامه جامع مراسم و محافل عزاداری ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها را اعلام کرد.

این برنامه‌ها از دوشنبه ۳۰ شهریور ماه آغاز و تا جمعه ۳ مهرماه ادامه دارد و شامل مجالس عزاداری، آیین‌های ویژه، محافل قرآنی و مراسم خطبه‌خوانی است.

مراسم عزاداری دوشنبه ۳۰ شهریور ماه:

عزاداری رحلت حضرت معصومه(س)

زمان: بعد از نماز عصر

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین بندانی نیشابوری

مداح: علی حبیب‌زاده

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

آیین اهتزاز پرچم عزا

زمان: ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقامیری

مداح: سید علی حسینی‌نژاد

مکان: صحن امام رضا(ع)

عزاداری و روایت‌گری شهدا

زمان: ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۸

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمداسماعیل خورشیدی

مداح: علی مالکی‌نژاد

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مراسم عزاداری اردو زبانان

زمان: ساعت ۱۹ تا ۲۱

سخنران: سید ضیغم رضوی

مکان: شبستان حضرت زهرا(س)

مراسم اول شب رحلت

زمان: بعد از نماز عشاء

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی

قاری: قاسم مقدمی

مداحان: میثم مطیعی، سیدرضا نریمانی

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مراسم عزاداری دوم شب رحلت

زمان: ساعت ۲۱

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا پناهیان

شاعر: سیدمهدی برقعی

مداحان: مهدی رسولی، سیدمهدی میرداماد، هادی خادم‌الحسینی

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

اجتماع هیئات مذهبی قم و مشهد

زمان: ساعت ۲۲

مداحان: مداحان قم و مشهد

مکان: شبستان حضرت زهرا(س)

مراسم عزاداری سوم شب رحلت

زمان: ساعت ۲۳

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین حامد کاشانی

مداح: حسین ستوده

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

برنامه مراسم و محافل عزاداری سه‌شنبه ۳۱ شهریور ماه:

دسته عزاداری خادمین و زائرین

زمان: ساعت ۸ صبح

مسیر: از میدان میر (بیت النور) به سمت حرم مطهر

شروع مراسم: مسجد اهل البیت و بیت النور

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسین مؤمنی

مداح: مسعود زمانی

مداحان در مسیر: سیدمهدی موسوی، یاسین شیخ‌زاده، حسن حیدرزاده، مسعود زمانی

مراسم ایوان آیینه: ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ – مداح: حسن شالبافان

مراسم عزاداری صبح روز رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها

زمان: ساعت ۱۰ صبح

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسین آقامیری

مداح: سیدمحسن بنی‌فاطمی

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مراسم عزاداری ظهر رحلت و برنامه سمت خدا

زمان: بعد از نماز عصر

کارشناس: حجت‌الاسلام‌والمسلمین میرهاشم حسینی

مداحان: محمدحسین پویانفر، حیدر خمسه، نریمان پناهی

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مجلس عزاداری آذری‌زبانان

زمان: ساعت ۱۵

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین اجاق‌نژاد

مداحان: علیرضا اسفندیاری، شبیری زنجانی

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مراسم عزاداری شام رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها

زمان: بعد از نماز عشاء

سخنران: آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری

مداحان: محمود کریمی، سید محمود علوی

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مجلس عزاداری عرب‌زبانان

زمان: ساعت ۲۱

سخنران: سید هشام البطاط

مداح: محمد الجنامی

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

آیین خطبه‌خوانی و شمعدان‌گردانی خدام

زمان: ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰

سخنران: آیت‌الله عابدینی

مجری: مجید یراق‌بافان

قاری: مهدی تقی‌پور

مداح: حسن شالبافان

خطبه‌خوان: عباس حیدرزاده

شاعر: مجید تال

مکان: صحن امام رضا(ع)

برنامه مراسم و محافل عزاداری چهارشنبه ۱ مهر ماه:

محفل روضه ویژه بانوان

زمان: ساعت ۸ صبح

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مؤمنی

مداح: عباس حیدرزاده

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مراسم عزاداری ظهر

زمان: بعد از نماز عصر

مداح: سید علی حسینی‌نژاد

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مراسم عزاداری شب

زمان: بعد از نماز عشاء

سخنران: حجت‌الاسلام ماندگاری

مداح: سید مهدی میرداماد

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مجلس عزاداری عرب‌زبانان

زمان: ساعت ۲۱

سخنران: شیخ عبدالله الکعبی

مداح: محمد الجنامی

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

برنامه مراسم و محافل عزاداری پنج‌شنبه ۲ مهر ماه:

محفل روضه ویژه بانوان

زمان: ساعت ۸ صبح

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مؤمنی

مداح: عباس حیدرزاده

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

کرسی تلاوت فاطمی

زمان: قبل از مغرب

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مراسم عزاداری

زمان: بعد از نماز عشاء

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقاتهرانی

مداح: عباس حیدرزاده

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

برنامه مراسم و محافل عزاداری جمعه ۳ مهر ماه:

نیایش به وقت حاج قاسم (کمیل نیمه شب)

زمان: ساعت ۲۰ تا ۲۰:۳۰

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مؤمنی

مداح: سید علی حسینی‌نژاد

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

دعای ندبه

زمان: ساعت ۵:۳۰ تا ۷

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین رفیعی

مداح: مهدی سلحشور

مکان: شبستان امام خمینی(ره)

پخش زنده: شبکه یک و قم

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