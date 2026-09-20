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از سوی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس؛

جزئیات محافل عزاداری ایام رحلت حضرت معصومه(س) در حرم مطهر ایشان

۲۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۶
کد مطلب: 1867515
جزئیات محافل عزاداری ایام رحلت حضرت معصومه(س) در حرم مطهر ایشان

برنامه جامع مراسم و محافل عزاداری ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شامل مجالس عزاداری، آیین‌های ویژه، محافل قرآنی و مراسم خطبه‌خوانی از دوشنبه ۳۰ شهریور تا جمعه ۳ مهرماه از سوی روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس، برنامه جامع مراسم و محافل عزاداری ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها را اعلام کرد.

این برنامه‌ها از دوشنبه ۳۰ شهریور ماه آغاز و تا جمعه ۳ مهرماه ادامه دارد و شامل مجالس عزاداری، آیین‌های ویژه، محافل قرآنی و مراسم خطبه‌خوانی است.

مراسم عزاداری دوشنبه ۳۰ شهریور ماه:

عزاداری رحلت حضرت معصومه(س)

  • زمان: بعد از نماز عصر
  • سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین بندانی نیشابوری
  • مداح: علی حبیب‌زاده
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)

آیین اهتزاز پرچم عزا

  • زمان: ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰
  • سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقامیری
  • مداح: سید علی حسینی‌نژاد
  • مکان: صحن امام رضا(ع)

عزاداری و روایت‌گری شهدا

  • زمان: ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۸
  • سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمداسماعیل خورشیدی
  • مداح: علی مالکی‌نژاد
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مراسم عزاداری اردو زبانان

  • زمان: ساعت ۱۹ تا ۲۱
  • سخنران: سید ضیغم رضوی
  • مکان: شبستان حضرت زهرا(س)

مراسم اول شب رحلت

  • زمان: بعد از نماز عشاء
  • سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی
  • قاری: قاسم مقدمی
  • مداحان: میثم مطیعی، سیدرضا نریمانی
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مراسم عزاداری دوم شب رحلت

  • زمان: ساعت ۲۱
  • سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا پناهیان
  • شاعر: سیدمهدی برقعی
  • مداحان: مهدی رسولی، سیدمهدی میرداماد، هادی خادم‌الحسینی
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)

اجتماع هیئات مذهبی قم و مشهد

  • زمان: ساعت ۲۲
  • مداحان: مداحان قم و مشهد
  • مکان: شبستان حضرت زهرا(س)

مراسم عزاداری سوم شب رحلت

  • زمان: ساعت ۲۳
  • سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین حامد کاشانی
  • مداح: حسین ستوده
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)

برنامه مراسم و محافل عزاداری سه‌شنبه ۳۱ شهریور ماه:

دسته عزاداری خادمین و زائرین

  • زمان: ساعت ۸ صبح
  • مسیر: از میدان میر (بیت النور) به سمت حرم مطهر
  • شروع مراسم: مسجد اهل البیت و بیت النور
  • سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسین مؤمنی
  • مداح: مسعود زمانی
  • مداحان در مسیر: سیدمهدی موسوی، یاسین شیخ‌زاده، حسن حیدرزاده، مسعود زمانی
  • مراسم ایوان آیینه: ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ – مداح: حسن شالبافان

مراسم عزاداری صبح روز رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها

  • زمان: ساعت ۱۰ صبح
  • سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسین آقامیری
  • مداح: سیدمحسن بنی‌فاطمی
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مراسم عزاداری ظهر رحلت و برنامه سمت خدا

  • زمان: بعد از نماز عصر
  • کارشناس: حجت‌الاسلام‌والمسلمین میرهاشم حسینی
  • مداحان: محمدحسین پویانفر، حیدر خمسه، نریمان پناهی
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مجلس عزاداری آذری‌زبانان

  • زمان: ساعت ۱۵
  • سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین اجاق‌نژاد
  • مداحان: علیرضا اسفندیاری، شبیری زنجانی
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مراسم عزاداری شام رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها

  • زمان: بعد از نماز عشاء
  • سخنران: آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری
  • مداحان: محمود کریمی، سید محمود علوی
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مجلس عزاداری عرب‌زبانان

  • زمان: ساعت ۲۱
  • سخنران: سید هشام البطاط
  • مداح: محمد الجنامی
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)

آیین خطبه‌خوانی و شمعدان‌گردانی خدام

  • زمان: ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰
  • سخنران: آیت‌الله عابدینی
  • مجری: مجید یراق‌بافان
  • قاری: مهدی تقی‌پور
  • مداح: حسن شالبافان
  • خطبه‌خوان: عباس حیدرزاده
  • شاعر: مجید تال
  • مکان: صحن امام رضا(ع)

برنامه مراسم و محافل عزاداری چهارشنبه ۱ مهر ماه:

محفل روضه ویژه بانوان

  • زمان: ساعت ۸ صبح
  • سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مؤمنی
  • مداح: عباس حیدرزاده
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مراسم عزاداری ظهر

  • زمان: بعد از نماز عصر
  • مداح: سید علی حسینی‌نژاد
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مراسم عزاداری شب

  • زمان: بعد از نماز عشاء
  • سخنران: حجت‌الاسلام ماندگاری
  • مداح: سید مهدی میرداماد
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مجلس عزاداری عرب‌زبانان

  • زمان: ساعت ۲۱
  • سخنران: شیخ عبدالله الکعبی
  • مداح: محمد الجنامی
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)

برنامه مراسم و محافل عزاداری پنج‌شنبه ۲ مهر ماه:

محفل روضه ویژه بانوان

  • زمان: ساعت ۸ صبح
  • سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مؤمنی
  • مداح: عباس حیدرزاده
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)

کرسی تلاوت فاطمی

  • زمان: قبل از مغرب
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)

مراسم عزاداری

  • زمان: بعد از نماز عشاء
  • سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقاتهرانی
  • مداح: عباس حیدرزاده
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)

برنامه مراسم و محافل عزاداری جمعه ۳ مهر ماه:

نیایش به وقت حاج قاسم (کمیل نیمه شب)

  • زمان: ساعت ۲۰ تا ۲۰:۳۰
  • سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مؤمنی
  • مداح: سید علی حسینی‌نژاد
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)

دعای ندبه

  • زمان: ساعت ۵:۳۰ تا ۷
  • سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین رفیعی
  • مداح: مهدی سلحشور
  • مکان: شبستان امام خمینی(ره)
  • پخش زنده: شبکه یک و قم

جزئیات محافل عزاداری ایام رحلت حضرت معصومه(س) در حرم مطهر ایشان

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