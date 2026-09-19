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سخنگوی وزارت خارجه:

آمریکا اقدامات خود یا مورد حمایتش را به ایران نسبت می‌دهد

۲۸ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۰
کد مطلب: 1867517
آمریکا اقدامات خود یا مورد حمایتش را به ایران نسبت می‌دهد

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتهام‌های سخنگوی کاخ سفید علیه ایران گفت: او «با دقتی شگفت‌انگیز، همان اقداماتی را توصیف می‌کنند که خود آمریکا آغاز کرده، مرتکب شده یا از آنها حمایت کرده است.»

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شنبه ۲۸ شهریور در پیامی در فضای مجازی در پاسخ به اتهام‌زنی سخنگوی کاخ سفید علیه ایران نوشت: «سخنگوی کاخ سفید فهرستی طولانی از اتهامات علیه ایران مطرح کرده است؛ اتهاماتی که بخش عمده آنها، با دقتی شگفت‌انگیز، همان اقداماتی را توصیف می‌کنند که خود آمریکا آغاز کرده، مرتکب شده یا از آنها حمایت کرده است.

وی افزود: این فرافکنی و گریز از واقعیت چندان عجیب نیست، چرا که: «شریران می‌گریزند، حتی هنگامی که کسی در تعقیبشان نیست.»

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