پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

در میانه‌ی قرن سوم، علویان، روات حدیث و شیعیان از سراسر جهان اسلام به قم مهاجرت می‌کردند. آن‌گاه قم صرفاً یک شهر نبود؛ قم بدل به قلبِ شبکه ارتباطی شیعه شده بود. بنابراین، امامان معصوم (ع) برای اداره فکری و مالی شیعیان، قم را به عنوان یکی از مراکز اصلی «سازمان وکالت» انتخاب کردند. پس در این هنگام نامه‌ای مخفیانه و مهم از سامرا به قم می‌رسد... .