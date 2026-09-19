پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

در میانهی قرن سوم، علویان، روات حدیث و شیعیان از سراسر جهان اسلام به قم مهاجرت میکردند. آنگاه قم صرفاً یک شهر نبود؛ قم بدل به قلبِ شبکه ارتباطی شیعه شده بود. بنابراین، امامان معصوم (ع) برای اداره فکری و مالی شیعیان، قم را به عنوان یکی از مراکز اصلی «سازمان وکالت» انتخاب کردند. پس در این هنگام نامهای مخفیانه و مهم از سامرا به قم میرسد... .
۲۸ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۸
کد مطلب: 1867520
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: قسمت هشتم پادکست ابنا در ایام پایانی ماه ربیعالاول و روزهای آغازین ماه ربیع الثانی، روایت مواجههای منحصر به فرد است که سبب تغییر همیشگی تاریخ ایران شد. روایت بهاری که در شهر پناهندگان مانند پاییز سپری شد.
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