خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: آیا اعمال انسان تنها نزد خداوند آشکار است یا پیامبر(ص) و اولیای الهی نیز از آن آگاهی می‌یابند؟ آیه ۱۰۵ سوره توبه با تعبیر «فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ» و برخی روایات تفسیری، از مشاهده اعمال توسط خداوند، رسول او و مؤمنان سخن می‌گوید؛ روایتی از امام حسن عسکری(ع) درباره مردی که ادعای ناداری می‌کرد نیز در همین چارچوب قابل بررسی است.