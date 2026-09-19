به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حملات توپخانه‌ای ارتش سعودی به مناطق مرزی شهرستان رازح، ده‌ها گلوله در ۲۴ ساعت گذشته شلیک شده و بر اثر آن، شماری زخمی شدند و به اموال مردم خسارت وارد شد.

خبرنگار «المسیره» در صعده نیز گزارش داد: توپخانه ارتش سعودی منطقه غور المشوات در شهرستان مرزی غمر را هدف قرار داده و به مزارع مردم آسیب رسانده است.

وی اشاره کرد: ارتش سعودی در ساعات گذشته حملات توپخانه‌ای فشرده‌ای به مناطق مسکونی در چند شهرستان مرزی انجام داده است.

این گلوله‌باران در چارچوب مجموعه حملات سعودی به صعده، چه با توپخانه و چه با جنگنده، انجام شده و به گفته منابع یمنی، اصرار عربستان بر تشدید تنش با هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال و تأسیسات را نشان می‌دهد؛ امری که به گفته آنان، یمن را در مسیر مقابله متقابل و فزاینده قرار می‌دهد.

این منابع افزودند: همزمان، عملیات نظامی یمن در عمق خاک سعودی نیز افزایش یافته و اهداف نظامی، حیاتی و نفتی را هدف قرار می‌دهد.

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