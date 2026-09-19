به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تراث قویم و گران‌سنگ فرهنگ و معارف اسلامی بر ستون‌های رفیع و تنومند وحی استوار است و پس از آن سخن و سیرت رسول خدا و آل‌الله علیهم‌السلام که ترجمان وحی باشند، از اساطین آن باشند و در مرتبت بعد نوبت به عالمان و فقیهان رسید و این خانه‌سرا را در و دیوار بدادند و رنگ و جلا بخشیدند و به اقتضای زندگی‌و زمانه، آراستند و تزئین نمودند.

اهل دانش و فرهنگ گواهی دهند که زیست و فرهنگ اسلامی بی‌فقه، شریعت و حکمت؛ خانه‌هایی بی‌جمال بلکه بی‌سقف و فرش، خواهد بود که انتظام و امکان زیست متدینانه و اسلامی فراهم نباشد. لذا قافله بزرگ فقاهت و حکمت در قرون متمادی با اتکای بر ستون‌های وحیانی و استوانه‌های سنت و سخن معصومین، فقه و حکمت اسلامی و علوم منزه اسلامی را پویا و زنده نگه داشته و از دیانت مسلمین و کیان اسلامی صیانت نمودند.

حوزه علمیه نجف که درجوار بقعه سامیه رفیعه مرقد نورانی و قدسی امیرمؤمنان علیه‌السلام شرافت یافته است. نهال مبارکی که‌هزار سال قبل به دست‌مبارک بزرگ فقیه مجاهد و دوراندیش و بی‌همتا غرس شد و سال‌هاست که به شجره تنومند و پربار و برگ و همیشه سبز تبدیل شده که امت اسلام و جهان تشیع هویت و موجودیت خویش را مدیون آن است.

بنایی که بنیادش بر تقوا گذاشته شد و به لطف حق را جهاد علمی را سرمایه خویش ساخت و خوش درخشید و نیکان امت را مجذوب خویش ساخت و عظمتی خلق کرد که جمال و جلالت قافله بزرگ‌ علوم و فرهنگ آل‌محمد را در سایه‌سار الطاف حضرت صاحب‌الامر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه و رحمت خاص باب علم نبوی، به جهان عرضه کرد و به رخ کشید و در کنف این قافله، دیانت محمدی و شریعت ولوی و اسلام ناب بقا یافت و صیانت گردید و مسلمین از گزند جمود و بدعت‌ها در امان ماندند.

اگر در این قافله بزرگ فقیهان و عالمان تنها یک سرنشین بود و آن هم فقیه جلیل‌القدر، متأله و عالم ربانی؛ شیخ‌ طایفه علویان؛ شیخ طوسی یا سید بحرالعوم، یا محقق اردبیلی یا ابن شهر آشوب یاشیخ انصاری یا کاشف‌الغطاء یا آخوند خراسانی یا ملاعبدالله مازندرانی یا صاحب جواهر یا سیدیزدی یا سیدعراقی یا سیداصفهانی، یا سیدعلی قاضی یا سید بروحردی یا سیدخویی یا سید شجاع و حکیم خمین، یا سید محسن حکیم یا شهید سید محمدباقر صدر این کاروان را نشستن در تجمل بود و رفتن در جلالت!

کاروانی که بود بدرقه‌ لطف‌خدا

به‌تجمل بنشیند و به‌جلالت برود

مدرسه قویم مذهب امامیه که سنگ بنای مبارک آن در عصر صادقین علیهماالسلام، نهاده شد تا عصر ما شاگردان بسیاری در حیات خویش دید و پروراند که هریک چون ستاره‌ای در آسمان علم و دیانت، فقاهت، کلام، حکمت و ادب درخشیدند و نگهبانان و میراث‌داران این مدرسه طیبه از ری، بغداد، نجف، حله، بلبعک، قم، خراسان و اصفهان برای کسب علم و احیای فقه آل محمد رحل‌ها افکندند و خون دل‌ها خوردند و زخم‌های تازیانه جهل و عصبیت نااهلان چشیدند و فتنه‌های رنگارنگ دشمنان را دیدند و ایستادند و از این تراث و قافله بی‌آلایش و پیراسته حراست و صیانت کردند و حیاتش را دوام بخشیدند از جمله این شجره طوبای علم و دانش پاک و منزّه، حوزه سترگ و عتیق نجف اشرف و اقدس است‌که در پرتو شعاع آن پرده ظلمت و تیرگی کنار افکنده شد و پرچم‌های‌ هدایت در اقصی نقاط عالم‌ برافراشته ماند و عالمانی تربیت شدند که با فریادشان صدای شیاطین خاموش‌گشت و پناه و ملجأ پیروان آل‌الله و بلکه امت اسلام گردیدند.

جنبش‌ها و حرکت‌های ضد استعمار و استبداد و رهایی‌بخش زیادی را در دفاع از کیان اسلام و کشورهای اسلامی راهبری کردند.

خدمات بی‌بدیل این‌جامعه علمی قویم به جهان علم و فرهنگ نیز پرشمار است چه در عرصه رسمی و جه غیر رسمی، از تکفل و تأسیس نهادهای آموزشی در تنگناهای سخت روزگار که بر تعلیم مردمان همت ورزیدند و با ترغیب مومنان به ایجاد ابنیه آموزشی و تربیتی، سعی وافر نمودند و در ساحت‌های مختلف علوم عقلی، نقلی، ادب و عرفان، آثار پرشماری خلق کردند که بسیاری از آن‌ها در حافظه تاریخ علم ماندگار شد.

از سویی مردانی را پروراند که در جهاد علیه سلطه‌گران غرب و حاکمان مستبد با قلم و بیان حکم جهاد راندند و خود نیز لباس رزم پوشیده و به میدان‌ نبرد پیشاپیش مجاهدان جنگیدند و هم‌چون فرزند رشید حضرت آیةالله العظمی‌سیدکاظم یزدی که از اساتید حوزه نجف بوده و آیه‌الله سیدمصطفی‌ کاشانی درجهاد علیه دولت استعماری انگلستان به فیض شهادت نایل شدند و یا مردان بزرگی چون شهیدان صدر به دست رژیم سفاک و فاسد بعث به شهادت رسیدند.

امروز نیز این حوزه سترگ به زعامت فقیهی بزرگ از استقلال و کیان در برابر هجوم تروریست‌های دست پرورده سلطه‌گران غرب صیانت نمود و از حقوق مردم‌کریم آن دفاع کرد و پشتیبان عزت اسلامی است.

حمید احمدی

شهریور ۱۴۰۵

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