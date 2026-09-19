به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معادلات بازدارندگی یمن با گسترش حملات به اهداف حیاتی در چند منطقه در عمق خاک عربستان وارد مرحله تازه‌ای شده است. این تحول نشان‌دهنده گستردگی دامنه پاسخ یمن و تنوع ماهیت اهدافی است که عملیات نظامی آن را هدف قرار می‌دهد.

دیگر تأسیسات و سامانه‌های نظامی مورد اتکای عربستان نیز از تیررس یمن در امان نیستند؛ در حالی که حملات هوایی به یمن ادامه دارد و همین امر، زمینه معادلات پاسخ تازه‌ای را فراهم می‌کند که سطح تجاوز را به اندازه پاسخ آن گره می‌زند.

در بُعد اقتصادی، این تحولات با حمله به تأسیسات بخش نفت عربستان همزمان شده است؛ در شرایطی که بازارهای انرژی با فشارها و چالش‌های فزاینده روبه‌رو هستند این وضعیت باعث می‌شود آسیب به دارایی‌ها و تأسیسات تولیدی، تأثیرگذارتر از هدف قرار دادن وسایل حمل یا صادرات به‌تنهایی باشد.

در این میان، اهمیت تأسیسات حیاتی نزدیک به فرودگاه‌ها و مراکز انرژی که مستقیماً با حرکت اقتصاد و حمل‌ونقل و تأمین نفت مرتبط‌اند، برجسته می‌شود.

از نظر نظامی، عملیات اخیر یک شکست تازه برای سامانه های دفاعی عربستان است.

نهادهای بین‌المللی هم تأیید کرده‌اند که موشک‌ها و پهپادهای یمنی به اهداف خود رسیده‌اند؛ با اینکه عربستان وسایل رهگیری زیادی دارد و از خارج هم پشتیبانی می‌شود.

در مقابل، این حملات چند پیام دارد: توانمندی‌های یمن روی هم انباشته شده، ابزارهایش متنوع شده — از موشک بالستیک و کروز تا پهپاد — و می‌تواند چند عملیات را همزمان علیه اهداف مختلف در عمق عربستان اجرا کند.

حملات همزمان؛ تشدید بن‌بست عربستان

در همین زمینه، عمید مجیب شمسان، کارشناس مسائل نظامی و راهبردی، می‌گوید: بیانیه نظامی اخیر یمن شامل اعلام دو عملیات گسترده در عمق عربستان بود؛ عملیات اول اهداف حیاتی و حساسی در پایتخت ریاض و عملیات دوم یک تأسیسات وابسته به شرکت آرامکو در ینبع را هدف قرار داد.

شمسان در گفت‌وگو با شبکه المسیره و در واکنش به بیانیه نیروهای مسلح یمن توضیح می‌دهد: این حملات در پی ادامه رفتارهای عربستان و تلاش‌هایش برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و در پی ادامه حملات هوایی و تشدید تنش، با وجود خسارت‌های عربستان در سطوح میدانی، تاکتیکی و راهبردی انجام شد.

او تأکید می‌کند: معادله‌ای که نیروهای مسلح یمن تحمیل کرده‌اند این است که هر تجاوز عربستان، پاسخی مضاعف دریافت می‌کند.

شمسان اشاره می‌کند: هدف قرار دادن غیرنظامیان در صنعا، پاسخش هدف قرار دادن اهداف حیاتی و حساس در ریاض است.

وی به دقت ضرباتی اشاره می‌کند که به اهداف خود رسیدند، از جمله مخازن وابسته به شرکت آرامکو در فرودگاه ریاض.

وی گفت: گزارش‌ها از شلیک بیش از بیست موشک برای رهگیری برخی موشک‌های یمنی که اهداف حیاتی در ریاض را هدف گرفته بودند خبر می‌دهند، اما این سامانه ها نتوانستند از رسیدن ضربات به اهدافشان جلوگیری کنند.

او تأکید می‌کند این موفقیت، ادامه موفقیت عملیات قبلی نیروهای مسلح یمن در عبور از سامانه‌هایی است که عربستان برای محافظت از تأسیساتش آورده بود.

وی افزود: ضربه‌ای که تأسیسات آرامکو در ینبع را هدف گرفت، نشان می‌دهد که یمن از هدف قرار دادن وسایل حمل صادرات، به هدف قرار دادن خود تأسیسات تولیدی رسیده است.

به گفته وی، ضرباتی که پشت سر هم از جیزان و نجران و ابها تا ینبع ادامه دارد، تأثیرشان بر اقتصاد عربستان را بیشتر می‌کند.

او می‌گوید: صنعا از هدف قرار دادن وسایل حمل صادرات، به هدف قرار دادن تأسیسات و دارایی‌های تولیدی رسیده است. این کار عربستان را مجبور می‌کند توانمندی‌های صنعا را جدی بگیرد؛ توانمندی‌هایی که از سامانه‌های دفاعی عبور کرده و با دقت به اهداف رسیده است.

او اشاره می‌کند که نیروهای مسلح یمن همچنین نشان داده‌اند می‌توانند اهداف متحرک در دریا را هدف بگیرند و بر همین اساس، تأسیسات خشکی را نیز هدف قرار دهند.

عمید شمسان تأکید می‌کند: اجرای همزمان دو عملیات با استفاده از موشک‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های کروز، نشان‌دهنده سطح بالای توانایی و حرفه‌ای‌گری مجریان است.

او تأکید می‌کند این توانایی‌ها تازه نیستند و به عملیات قبلی اشاره می‌کند که در آنها ناوهای هواپیمابر آمریکایی و شناورهای دریایی و اهداف صهیونیستی هدف گرفته شدند.

به گفته او، عملیات کنونی بخشی از یک روند پیوسته است: یمن توانمندی‌های نظامی‌اش را گسترش می‌دهد و از آنها برای رسیدن به اهداف و فشار بر عربستان استفاده می‌کند.

او به این نکته اشاره می‌کند که ضربه‌ای که به ریاض رسید، از چند لایه دفاعی گذشته است؛ هرچند پیش‌تر گفته می‌شد در پایگاه‌ها و مناطق عربستان، سامانه‌های دفاعی و پشتیبانی نظامی خارجی وجود دارد. او به گزارش‌هایی اشاره می‌کند که از حضور نظامیانی از ایتالیا در پایگاه طائف و از یونان در ینبع خبر می‌دهند.

او توضیح می‌دهد: در برخی فیلم‌ها دیده می‌شود که سامانه‌های پدافندی در ریاض شلیک می‌کنند، اما نتوانستند جلوی رسیدن ضربات به اهداف را بگیرند. او تأکید می‌کند که درستی برخی از این فیلم‌های منتشرشده هنوز تأیید نشده است.

در همین زمینه، شمسان می‌گوید: صحنه‌های مربوط به هدف قرار گرفتن مخازن نفت در فرودگاه ریاض نشان‌دهنده دقت ضربات است.

او توضیح می‌دهد: اهداف می‌توانستند باندهای فرود یا برج‌های مراقبت را شامل شوند یا فرودگاه را از خدمت خارج کنند، اما انتخاب اهداف پیام روشنی داشت.

او تأکید می‌کند: بازگشت به رفتارهای هدف قرار دادن غیرنظامیان، پیامدها را برای نظام سعودی «بیش از وخیم» خواهد کرد و پاسخ ممکن است از فرودگاه آغاز شود و در این نقطه متوقف نشود؛ در حالی که نیروهای مسلح یمن همچنان معادلاتی را که در دوره گذشته تثبیت کرده‌اند، حفظ می‌کنند.

شمسان سپس به عقب‌نشینی در نقاط قوتی که نظام سعودی روی آنها شرط بسته بود، اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: اتحادهایی که عربستان روی آنها حساب کرده بود، پس از ورود آن به میدان، از آن دست کشیدند و ایالات متحده دیگر رغبتی به تحمل تبعات ادامه رویارویی به‌تنهایی ندارد.

او تأکید می‌کند: ترکیه و پاکستان محاسبات و منافع خاص خود را دارند و به نظر نمی‌رسد آماده باشند در رویارویی با یمن وارد ماجراجویی شوند؛ هرچند احتمال دارد با ابزارهای فشار، آنها را به همراهی با عربستان وادار کنند.

او در ادامه می‌گوید: عربستان از آن به بعد شروع کرد به استفاده از مقدسات برای تحریک علیه یمن. او به دوباره مطرح شدن محمد بن سلمان و رئیس‌جمهور ترکیه و رئیس‌جمهور پاکستان در پیمان مکه اشاره می‌کند و معتقد است هدف از آن، تحریک مردم به کشتن یمنی‌ها به نام اسلام و مقدسات بود.

عمید مجیب شمسان، کارشناس مسائل نظامی و راهبردی در پایان سخنانش، ، تأکید می‌کند: این تلاش‌ها دیگر نمی‌توانند حقیقت رویارویی را عوض کنند و عملیات اخیر، ادامه پیروزی‌های پشت سر هم نیروهای مسلح یمن است.

عمید عبدالغنی الزبیدی، کارشناس نظامی یمنی، تأکید می‌کند عملیات اخیر پیام روشنی درباره دقت هدف‌گیری داشت؛ به‌ویژه وقتی حملات به مخازن نفت و تأسیسات حیاتی و حساس در داخل ریاض و نزدیک فرودگاه آن رسید.

او توضیح می‌دهد آنچه رخ داد به آشفتگی در رفت‌وآمد هوایی انجامید؛ هواپیماها برگشتند و پروازها لغو شد.

به گفته او، پیام این است که فرودگاه ریاض می‌تواند هر لحظه بسته شود؛ در حالی که تجاوز و حملات به یمن ادامه دارد.

الزبیدی می‌گوید عربستان مزیت پیش‌دستی در عملیات را از دست داده و حالا فقط حملات را دریافت می‌کند و نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد؛ در حالی که نمی‌تواند اهدافش را در داخل یمن محقق کند.

وی اشاره کرد: عملیات تجاوزکارانه عربستان در بسیاری از موارد اهداف غیرنظامی و پل‌ها و جاده‌ها را هدف می‌گیرد، اما در جاهای متعددی شکست می‌خورد.

به گفته او، خسارت عربستان دیگر فقط نظامی نیست، راهبردی شده است.

الزبیدی به نوع سلاح‌های دو عملیات اخیر یمن هم اشاره می‌کند و می‌گوید مدتی بود که یمن از موشک‌های بالستیک و کروز در عملیات علیه عربستان استفاده نکرده بود.

او این موضوع را با محاصره دریایی و بحث محاصره بندرها مرتبط می‌کند و به اهمیت بندر ینبع در صادرات نفت اشاره می‌کند.

او همچنین به اطلاعاتی اشاره می‌کند که درباره ناتوانی کشورهای اروپایی از واردات نفت عربستان تا پایان اکتبر منتشر شده است.

الزبیدی این تحولات را برای بازارهای نفت بسیار حساس می‌داند؛ با توجه به آنچه در تنگه هرمز می‌گذرد و فشارهای ناشی از جنگ روسیه و اوکراین.

به گفته او، ادامه حملات، خسارت‌های عربستان در بازارهای نفت را بیشتر می‌کند.

او در پایان می‌گوید رسیدن موشک‌ها و پهپادها به اهدافشان در داخل ریاض، با وجود سامانه‌های دفاعی متعدد و متنوع، نشان می‌دهد یمن در اجرای حملات در عمق عربستان به چه سطحی از توانمندی رسیده است.

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