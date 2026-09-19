به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امنیت در بحرین دیگر پرونده‌ای ساده نیست که دولت آن را اداره کند؛ دستگاه امنیتی خودش تبدیل به قدرتی درون دولت شده که مثل دولتی جداگانه عمل می‌کند.

این، جانِ بحرانی است که شهادت شهروندان آن را توصیف می‌کند.

بحرین در دهه‌های گذشته بحران‌های امنیتی و سیاسی پشت سر هم را تجربه کرده که دستگاه‌های امنیتی آنها را مدیریت کرده‌اند. شدت این بحران‌ها در نیمه دوم سال ۱۹۹۴ بالا گرفت؛ زمانی که یک حرکت مردمی برای بازگشت زندگی پارلمانی، آزادی زندانیان و اجازه بازگشت تبعیدی‌ها شکل گرفت.

در آن دوره، طوماری مردمی با امضای حدود ۲۵ هزار شهروند منتشر شد که خواستار بازگشت مجلس ملی منتخب و عمل به قانون اساسی بود. مقام‌های آن زمان به این خواسته‌ها پاسخ ندادند و موج بازداشت‌ها آغاز شد که شماری از فعالان و شخصیت‌های دینی و سیاسی را دربر گرفت.

از آن زمان، بحران‌ها سال به سال ادامه یافت؛ از مرحله‌های سیاسی و امنیتی پیاپی که پس از عقب‌نشینی دولت از بندهای «پروژه اصلاحی» آمد، تا انقلاب ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ و رویدادهای خونین و بازداشت‌های گسترده‌ای که هزاران شهروند را دربر گرفت.

در آن زمان بحرین وارد مرحله تازه‌ای از تنش سیاسی و امنیتی شد. با بالا گرفتن تحولات، پنج جمعیت سیاسی مخالف تلاش کردند کشور را از سقوط در بحرانی خطرناک‌تر بیرون بکشند.

در اکتبر همان سال، سندی سیاسی با عنوان «سند منامه» منتشر کردند که به‌عنوان راهی به سوی آزادی و خروجی سیاسی برای قدرت معرفی شد.

این سند پنج خواسته اصلی داشت:

اول: دولتی که مردم آن را انتخاب کرده باشند، نه دولتی که در بحران و بدون رأی مردم منصوب می‌شود.( وزرا هم باید در پارلمان پاسخگو باشند).

دوم: نظام انتخاباتی عادلانه بر پایه حوزه‌های انتخاباتی منصفانه و اصل «یک صدا برای هر شهروند».

سوم: تمرکز قدرت قانون‌گذاری در یک مجلس منتخب کامل با اختیارات کامل قانون‌گذاری و نظارتی.

چهارم: قوه قضائیه‌ای مستقل و قابل اعتماد.

پنجم: امنیت برای همه، با مشارکت همه بخش‌های جامعه در تشکیل دستگاه‌های امنیتی.

اما بند پنجم همیشه نگرانی فوری‌تری بود؛ چون دولت دستگاه‌های امنیتی‌اش را به جای حفاظت از شهروندان، برای حفاظت از قدرت به کار گرفت و کار به جایی رسید که شهروند به خاطر وابستگی مذهبی‌اش تحت پیگرد قرار گرفت و به خاطر اعتقادش دادگاهی شد.

امروز بحرین در وضعیتی است که در آن نگرانی امنیتی همه چیز را تحت‌الشعاع قرار داده؛ تا جایی که شهروند به خاطر نظر و اعتقادش دادگاهی می‌شود، بازداشت علما ادامه دارد و پیروان مذهب جعفری محاکمه می‌شوند.

در همین زمینه، نظر برخی شهروندان را درباره تبدیل امنیت از منبع آرامش به منبع ترس جویا شدیم.

«از زمان شهادت سید حسن نصرالله در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۴، ما زیر فشار قوانین قدرت زندگی می‌کنیم؛ قوانینی که به تشیع آسیب می‌زند. دیگر هیچ دستگاه امنیتی قابل اعتمادی وجود ندارد که از شهروند محافظت کند؛ همه آنها به منبع نگرانی برای همه تبدیل شده‌اند.»

«ما هیچ‌وقت چنین فضای پلیسی را ندیده بودیم، مگر بعد از اعلام شهادت سید نصرالله به دست رژیم غاصب. احضارهای مکرر به مراکز امنیتی، اجبار ما به امضای تعهد کتبی برای نصب نکردن تصویر هیچ عالم دینی، بلند نکردن شعار و برگزار نکردن مجلس عزاداری برای هیچ عالمی — چه در بحرین چه بیرون از آن. هر لحظه نگران بازداشت هستیم.»

«در کشوری که خودش را سرزمین امن معرفی می‌کند، دیگر هیچ امنیتی برای شهروند شیعه نمانده است. دو سال کامل زیر فشار امنیتی مداوم زندگی کرده‌ایم. دستگاه‌های امنیتی به بزرگ‌ترها هم رحم نکردند، چه برسد به کوچک‌ترها. زنان هم هدف قرار می‌گیرند. ما از بازداشت، شکنجه و آزار جنسی در امان نبودیم؛ فقط به این دلیل که شیعه هستیم و به اعتقاداتمان ایمان داریم.»

«نه امنیت، نه آرامش. همه نهادهای رسمی دولت به جاهایی برای آزمودن و ترساندن شهروند تبدیل شده‌اند.»

این موضوع را شهروندان زیادی تأیید کرده‌اند؛ اینکه مرزهای زمینی و فرودگاه‌های کشور به دفاتر بازجویی تبدیل شده‌اند.

اینجا پرسش اصلی مطرح می‌شود: امنیت در بحرین تا چه حد از منبع آرامش شهروند به منبع نگرانی او تبدیل شده است؟ وقتی شهروند بیشتر از دستگاه‌های امنیتی خود می‌ترسد تا به آنها اعتماد کند، و وقتی مذهب و اعتقاد به ماده محاکمه و بازداشت تبدیل می‌شود، می‌توان گفت وظیفه امنیت از مسیر خود منحرف شده است. امنیت دیگر برای همه نیست؛ ابزاری برای مدیریت بحران سیاسی شده است.

این احساس در ماه‌های اخیر ریشه در ادامه دادگاهی کردن عالمان بزرگ شیعه، استادان حوزه و مبلغان دینی دارد؛ دادگاهی‌هایی که به خاطر فعالیت دینی آنها انجام می‌شود، در حالی که این فعالیت بخش اصلی وظیفه و اعتقادشان است.

ادامه این دادگاهی‌ها، هدف قرار دادن عامدانه موجودیت دینی شیعیان است، نه صرفاً پیگرد چند نفر به خاطر کارهایی جداگانه. این مسیر برای همه آشکار می‌کند که رویکرد فراتر از سخت‌گیری و پیگرد است و به تلاشی برای ریشه‌کن کردن کامل این جامعه، و از بین بردن تدریجی حضور دینی، اجتماعی، نهادها و نمادهای آن می‌انجامد.

بحرین در طول دهه‌ها به مجموعه‌ای پیوسته از بحران‌های سیاسی و امنیتی تبدیل شده؛ به جای آنکه ریشه اختلاف از راه گفت‌وگو و پاسخ به خواسته‌های مردمی و ساختن دولت نهادها و قانون — همان چیزی که رهبران مخالف همیشه خواستار آن بودند — حل شود.

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