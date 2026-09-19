به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رشید السعدی، کارشناس اقتصادی عراقی، امروز (شنبه) در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه اعلام کرد: معافیت‌های مالیاتی که دولت مرکزی عراق به اردن داده، زیر فشار کشورهای خارجی و با هدف ضربه زدن به اقتصاد عراق انجام شده است.

السعدی گفت: معافیت‌های مالیاتی که عراق به اردن داده، به این کشور اجازه می‌دهد حدود ۳۲۹ کالای اردنی را به عراق صادر کند.

این موضوع با اعتراض‌های گسترده نهادهای مربوطه روبه‌رو شده است؛ زیرا اردن چنین کالاهایی را در تولید داخلی خود ندارد.

این کالاها در واقع از شرکت‌های تولیدی اسرائیلی و شرکت‌های خارجی دیگر می‌آیند و شبهه‌هایی وجود دارد که بعضی از آنها حاوی مواد سرطان‌زا هستند و با نام تولید اردن وارد عراق می‌شوند.

وی افزود: معافیت‌های مالیاتی به اردن زیر فشار آمریکا و متحدانش بر دولت مرکزی عراق انجام شده تا وضعیت اقتصادی اردن را نجات دهند؛ اما این کار به قیمت ضربه زدن به اقتصاد عراق انجام شده است.

به گفته او، این معافیت‌ها بخشی از نقشه‌ای است که هدفش فلج کردن اقتصاد عراق و فروپاشی آن است.

السعدی تأکید کرد: دولت مرکزی عراق باید پرونده معافیت‌های مالیاتی اردن را بازبینی کند و بر کالاهای واردشده از اردن محدودیت بگذارد؛ زیرا خطر این معافیت‌ها از معافیت‌های صادرات نفت هم بیشتر است.

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