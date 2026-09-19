ارتش سودان کنترل سه منطقه راهبردی در کردفان شمالی را به دست گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای ارتش سودان با پشتیبانی نیروهای مشترک، پس از نبردهای شدید با نیروهای پشتیبانی سریع، موفق شدند «أب قعود»، «أم صمیمة» و کوه «أب سنون» و اطراف آن را در ایالت کردفان شمالی تحت کنترل خود درآورند.

طبق این گزارش، عملیات نظامی برای تعقیب عناصر باقی‌مانده نیروهای پشتیبانی سریع به منظور گسترش دامنه کنترل و تأمین امنیت مناطق بازپس‌گرفته‌شده، ادامه دارد.

سخنگوی نیروهای عملیات ویژه ارتش سودان با بیان اینکه عملیات نظامی در محور کردفان همچنان ادامه دارد، تصریح کرد این نیروها در تلاش هستند تا جاده الابیض–دیلینگ را در مرحله آینده بازگشایی کنند.

این پیشروی به عنوان بخشی از عملیات نظامی گسترده‌تر در کردفان شمالی، پس از آن صورت می‌گیرد که ارتش سودان و نیروی مشترک کنترل ۱۱ منطقه در نزدیکی محل «سودری» را اعلام کردند.

به گفته منابع نظامی، این عملیات ارتش بخشی از اقداماتی است که با هدف تقویت مواضع و قطع خطوط تدارکاتی نیروهای پشتیبانی سریع انجام می‌شود.

سازمان ملل متحد در ۱۲ مه گذشته (۲۲ اردیبهشت‌ماه) نسبت به تشدید حملات پهپادی در منطقه کردفان هشدار داد و اعلام کرد این حملات طی ماه‌های ژانویه تا آوریل جان دست‌کم ۸۸۰ غیرنظامی را گرفته است.

سه ایالت کردفان (شمالی، غربی و جنوبی) از ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (سوم آبان ۱۴۰۴) شاهد درگیری‌های فزاینده میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع بوده‌اند.

سودان از آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲) شاهد جنگی میان ارتش و نیروهای واکنش سریع است.

برآوردهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد این درگیری‌ها ده‌ها هزار کشته و حدود ۱۳ میلیون آواره بر جا گذاشته و بحران انسانی وخیمی را به همراه داشته است.

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