۱۱ کشته در انفجار یک مقر نظامی در شرق سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد وزارت دفاع سوریه روز شنبه مراسم تشییع رسمی ۱۱ تن از نیروهای خود را که در پی انفجار روز جمعه در یکی از مقرهای ارتش عربی سوریه در منطقه عیاش در غرب دیرالزور جان باختند، برگزار کرده است.

وزارت دفاع سوریه روز جمعه اعلام کرده بود تحقیقات برای مشخص شدن علت انفجار در حال انجام است. همچنین تیم‌های آتش‌نشانی و امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند، اما در زمان وقوع حادثه آماری از تلفات اعلام نشده بود.

این انفجار در شرایطی رخ داده است که پیش از این نیز چندین مورد انفجار با منشأ نامعلوم در انبارهای تسلیحات سوریه گزارش شده است. در یکی از این موارد، انفجاری در شمال‌غرب سوریه در ۹ سپتامبر رخ داد که به کشته شدن ۱۴ نفر منجر شد.

۱۰ روز پیش از آن نیز انفجار یک خودرو حامل مهمات در همان منطقه دست‌کم پنج کشته بر جای گذاشته بود.

علت انفجار اخیر در مقر نظامی سوریه و جزئیات مربوط به نحوه وقوع آن همچنان در دست بررسی است.

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