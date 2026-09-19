به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، با بیان اینکه تجاوز به غزه و ایران و همچنین حملات علیه لبنان و یمن، نقض آشکار مشروعیت بین‌المللی و حقوق بشر به شمار می‌رود، تأکید کرد که کشورش در مقابل ادبیات زور و خشونت، بر گفت‌وگو و دیپلماسی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه تأکید دارد.

وی همچنین بر موضع ثابت اسپانیا مبنی بر خودداری از ارائه هرگونه کمک نظامی در جنگ جاری در منطقه تأکید کرد و گفت مادرید همچنان بر مسیر دیپلماسی پایبند است.

وزیر خارجه اسپانیا درباره نوار غزه نیز تأکید کرد که کشورش با جلوگیری از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به افراد نیازمند در این منطقه مخالف است و از مقامات اسرائیلی خواست گذرگاه‌های بشردوستانه را برای ورود کمک‌ها به غزه باز کنند؛ از جمله کمک‌هایی که اسپانیا برای مردم این منطقه ارسال کرده است.

آلبارس همچنین از مقامات اسرائیلی خواست به آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اجازه دهند فعالیت خود را در نوار غزه از سر بگیرد.

وزیر امور خارجه اسپانیا بار دیگر بر موضع کشورش درباره «به رسمیت شناختن کشور فلسطین برای دستیابی به راه‌حلی پایدار» تأکید کرد و گفت مادرید همچنان به موضع خود درباره اعمال ممنوعیت کامل واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی پایبند خواهد بود.

اسپانیا پیش از این نیز در چارچوب اقدامات خود در مخالفت با شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین، ممنوعیت واردات کالاهای شهرک‌های اسرائیلی را در دستور کار قرار داده بود.

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