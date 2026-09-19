مکه و مدینه خط قرمز است، اما باید از نقشه کافران برای ایجاد فتنه علیه یمن و عراق برحذر بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف اشرف، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته به مسائل داخلی، محلی و بین‌المللی پرداخت.

وی گفت: نارضایتی مردمی از تأخیر آغاز سال تحصیلی تا ۱۱ اکتبر و بی‌توجهی به علت آن وجود دارد؛ هرچند وزارت [آموزش] عقب‌نشینی کرد و آغاز سال تحصیلی را به اول اکتبر جلو انداخت، اما هنوز علامت سؤال بزرگی درباره این رفتار با آموزش وجود دارد.

امام جمعه نجف در اشاره‌ای دیگر گفت: از اهالی بصره، علما و عشایر آن به خاطر لغو جشنی که قرار بود در بصره برگزار شود، تشکر می‌کنم؛ از این موضع آنان که نشان‌دهنده احساسشان نسبت به خطر چالش‌های اخلاقی است و با نقشه‌های سازمان‌یافته دشمنان طراحی شده، قدردانی می‌کنم.

وی در ادامه در رابطه با هزارمین سال تأسیس حوزه علمیه نجف اشرف بیان داشت : هزارمین سال تأسیس حوزه علمیه نجف اشرف، در سالگرد ارتحال شیخ طوسی است. از آستان علوی برای برگزاری جشن این مناسبت تشکر می‌کنم. نجف بار دیگر به قلعه فکر و دین و تشیع بازمی‌گردد.

امام جمعه نجف در بخش داخلی گفت: سفر آقای نخست‌وزیر به آمریکا در هفته آینده انجام می‌شود. تأکید می‌کنیم هرگونه ناآرامی سیاسی و امنیتی در عراق، بحرانی در کل منطقه ایجاد می‌کند و اقتصاد جهانی را متزلزل می‌سازد؛ بنابراین باید پرونده‌ها با عقلانیت پیگیری شوند.

او در بخش بین‌المللی گفت: رسانه‌ها از هدف قرار گرفتن مکه و مدینه سخن می‌گویند. ما معتقدیم مکه و مدینه خط قرمز است، اما باید از نقشه کافران برای ایجاد فتنه و تحریک افکار عمومی علیه یمن و عراق برحذر بود.

چهار ویژگی شیعه

در خطبه دینی، پس از توصیه به تقوا، گفت: ما در هشتم ربیع‌الاول سال ۲۶۰ هجری، سالگرد شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام هستیم. از امام حسن عسکری علیه‌السلام روایتی درباره ویژگی‌های شیعه نقل می‌کنم؛ ایشان در توصیه به شیعیان خود فرمودند: «اگر مردی از شما در دینش پارسا باشد، در گفتارش راستگو باشد، امانت را ادا کند و اخلاقش با مردم نیکو باشد، گفته می‌شود این شیعه است و این مرا خوشحال می‌کند.»

بنابراین چهار ویژگی است که امام برای شیعیان خود تأکید کرد: پارسایی در دین، راستگویی، امانت‌داری و نیکویی اخلاق.

او در ادامه به بشارتی برای شیعیان اهل بیت اشاره کرد و روایتی از ام سلمه، همسر رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله، نقل کرد که پیامبر فرمودند: «ای علی، دوستداران تو در سه موقعیت شاد می‌شوند: هنگام خروج جانشان که تو آنجا شاهدشان هستی و به آنها می‌گویی شهادت بدهند که خدایی جز الله نیست و محمد رسول خداست؛ دوم هنگام بازخواست در قبر که تو آنجا به آنها تلقین می‌کنی؛ و سوم هنگام عرضه بر خدا که تو آنجا آنها را معرفی می‌کنی و می‌گویی خدایا اینها شیعیان من هستند.»

این سه موقعیت، از موقعیت‌های سخت هستند که شیعیان اهل بیت در آنها شاد می‌شوند.

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