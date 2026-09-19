ائتلاف مکه آماده کمک نظامی به ریاض است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز شنبه در مصاحبه‌ای تلویزیونی به موضوعات مختلفی پرداخت.

وی گفت: امیدواریم اسرائیل سیاست خارجی‌ای در پیش بگیرد که بر پایه صلح، احترام و همکاری باشد؛ سیاستی که هم به منافع خودش و هم به منافع منطقه خدمت کند. در غیر این صورت، اسرائیل نه تنها بیشتر منزوی می‌شود، بلکه بهای آن را همراه با کل منطقه می‌پردازد.

فیدان افزود: همان‌طور که رئیس‌جمهور ما بارها اعلام کرده، ترکیه کشوری نیست که فریب تحریک‌های ارزان را بخورد.

وزیر خارجه ترکیه درباره ائتلاف نظامی جدید میان آنکارا، ریاض و اسلام‌آباد گفت: ائتلاف مکه در حال حاضر در مرحله بسیار خوبی قرار دارد. اراده بسیار قوی‌ نشان داده شده و ما با تمام توان تلاش می‌کنیم این اراده به عمل تبدیل شود.

فیدان اضافه کرد: در حال حاضر گام‌هایی برای ایجاد ساختار سازمانی برداشته می‌شود. به‌طور خاص، کار دقیق مربوط به ایجاد دبیرخانه ذکرشده در توافق‌نامه و ایجاد مرکز فرماندهی نظامی مرتبط، تقریباً به پایان رسیده است.

او گفت: خواهید دید که ائتلاف مکه یک پلتفرم بسیار مهم و تأثیرگذار خواهد بود، ان‌شاءالله.

فیدان بدون اشاره به محاصره چندساله عربستان علیه مردم یمن گفت: ما نمی‌پذیریم که عربستان سعودی بخشی از درگیری جاری بین ایران و آمریکا شود. عربستان باید از این معادله جدا نگه داشته شود، چون خودشان هم تمایلی به دخالت در آن ندارند.

وی ادامه داد: ما به عنوان اعضای ائتلاف مکه، وضعیت عربستان را با دقت زیر نظر داریم. آنها ممکن است نیازهای نظامی داشته باشند، به‌ویژه در برخی زمینه‌های فنی، و ما هیچ مشکلی در کمک به رفع این نیازها نداریم.

وزیر خارجه ترکیه گفت: ما شاهد حملات بسیار جدی به تمامیت ارضی، حاکمیت و زیرساخت‌های عربستان بوده‌ایم. وقتی به توافق‌نامه خود نگاه می‌کنیم، تعهدی وجود دارد که کشورهای عضو این ائتلاف در قبال یکدیگر مسئولیت‌هایی دارند. رئیس‌جمهور ما واقعاً رهبری است که به حرف خود عمل می‌کند.

فیدان ادامه داد: ما در این زمینه در حالت همبستگی قرار داریم و وضعیت را ارزیابی و تحلیل می‌کنیم.

وی به جنگ اوکراین نیز اشاره کرد و گفت: برخی طرح‌ها برای پایان دادن به جنگ در اوکراین وجود دارد، اما در این مرحله به نظر می‌رسد دستیابی به نتایج پایدار برای آنها دشوار است. تلاش‌ها باید ادامه یابد و ما نباید امید خود را از دست بدهیم.

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