به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر محسن رضایی، نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره با تشریح دیدگاه ایران درباره روند جنگ، آمادگی‌های دفاعی کشور، شروط پایان جنگ، روابط با کشورهای منطقه و آینده پرونده هسته‌ای، تأکید کرد که ایران برای ادامه مقابله با آمریکا آماده است و هرگز تسلیم نخواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت پایان درگیری‌های منطقه‌ای و تقویت همکاری میان کشورهای خلیج فارس تأکید کرد.

آنچه در ادامه می‌خوانید مهمترین مواضع دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت‌وگو با الجزیره است:

آمریکا ایران را دست‌کم گرفت

رئیس جمهور آمریکا این جنگ احمقانه را با ایران آغاز کرد، با این تصور که می‌تواند مسئله ایران را مانند ونزوئلا در عرض چند روز حل کند. او متوجه نبود که با مردمی با تمدن چندهزار ساله، کشوری پهناور، ملتی معتقد و مهم‌تر از همه، مردمی انقلابی روبرو است. او ایران را بسیار دست کم گرفت و محاسباتش اشتباه بود.

امروزه هیچکس جنگ آمریکا با ایران را جنگی منطقی یا عقلانی نمی‌داند. همه آن را جنگی احمقانه توصیف می‌کنند و من کلمه جاهلانه را اضافه می‌کنم. اقدامات آمریکا، از نظر نظامی، اقتصادی و سیاسی، مبتنی بر هیچ ارزیابی دقیق یا محاسبات دقیقی نبود و کاملاً تحت تأثیر اسرائیل و نتانیاهو انجام شد.

نتانیاهو ترامپ را به باتلاق کشاند و اکنون خودش در تنگنا قرار گرفته است. به همین دلیل است که اختلافاتی بین این دو ایجاد شده است و همانطور که ترامپ این جنگ احمقانه را آغاز کرد، اکنون احمقانه در حال ادامه آن است. به نفع آمریکا بود و هست که شرایط ایران را بپذیرد و از جنگ خارج شود، زیرا هر چه آمریکا بیشتر بماند و دست و پا بزند، وضعیتش بدتر می‌شود.

وزیر خزانه‌داری آمریکا و معاونانش به عمان، امارات، قطر، ترکیه و کشورهای مختلف دیگر سفر کردند و خواستار قطع روابط مالی آنها با ایران و جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌هایشان شدند. این نشان می‌دهد که ترامپ به نقطه درماندگی رسیده است. او با بمباران شروع کرد، سپس نتوانست به نتیجه‌ای برسد، سپس محاصره دریایی را اعمال کرد که آن هم شکست خورد و اکنون به محاصره اقتصادی زمینی متوسل شده است.

این اقدامات ترامپ به وضوح ضعف و سردرگمی او را نشان می‌دهد. بنابراین، تهدیدهای اخیر ترامپ نیز محکوم به شکست است و ما آنها را شکست خواهیم داد.

آمادگی ایران برای رویارویی نظامی

ما خود را کاملاً برای یک جنگ سرنوشت‌ساز آماده کرده‌ایم و اکنون کاملاً از نقاط ضعف ارتش آمریکا آگاه هستیم. در مورد حملات هوایی که آنها قصد انجام آن را دارند، ما بسیار بهتر از قبل آماده‌ایم. آمادگی ما امروز برتر از آن چیزی است که در طول جنگ ۴۰ روزه بود.

ما اخیراً یک موشک ضد کشتی آزمایش کردیم. ما موشکی را پرتاب کردیم که در نزدیکی یک ناو هواپیمابر منفجر شد و به ۸۰ بمبلت تقسیم شد. ما این را آزمایش کردیم و آزمایش موفقیت‌آمیز بود.

بنابراین، اگر دوباره جنگی آغاز شود، کشتی‌های آمریکایی، مگر اینکه از اقیانوس هند عقب‌نشینی کنند، در هر کجا که در داخل آن باشند، در معرض حمله قرار خواهند گرفت. ما این قابلیت‌ها را به دست آورده‌ایم، سرعت موشک‌های مافوق صوت خود را از ۶ ماخ به ۱۰ ماخ افزایش داده‌ایم، سیستم‌های جنگ الکترونیک خود را بهبود بخشیده‌ایم و دفاع هوایی خود را تقویت کرده‌ایم. ما همچنین اقدامات دیگری داریم که در زمان مناسب از آنها استفاده خواهیم کرد.

بنابراین، آماده‌ایم و اگر آمریکا جنگ را آغاز کند، ما با قدرت بیشتر و با ضربات دردناک‌تر و بیشتر با آمریکا مقابله خواهیم کرد.

حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه در صورت حمله

آیا ممکن است جاهایی وجود داشته باشد که هواپیماها از آنجا بلند شوند و بیایند شهرهای ما را بمباران کنند و ما آن پایگاه‌ها را هدف قرار ندهیم؟ نه از منظر اسلام و نه از نظر عقلی و نه از منظر دیگر نمی‌توان گفت که این پایگاه‌ها نباید هدف قرار گیرند.

راه حلی وجود دارد و آن این است که کشورهای عربی آمریکا را تحریم کنند و به آن بگویند: شما حق ندارید از کشورهای ما ایران را بمباران کنید. وقتی یک کشور عربی، یک کشور برادر، یک کشور مسلمان به آمریکا اجازه می‌دهد از پایگاه‌هایش بلند شود و بیاید شهرهای ایران، مردم ایران، رهبر ایران، مدارس ایران، دبیرستان‌های ایرانی و ورزشگاه‌های ایرانی را بمباران کند و شهروندان ما شهید شوند و مسلمانان ایرانی با هواپیماهایی که از کشورهای عربی بلند می‌شوند به شهادت برسند، آیا ما حق نداریم آن پایگاه را هدف قرار دهیم؟

ما تا به حال به شهرهای عربی یا مراکز وابسته به خود کشورهای عربی حمله نکرده‌ایم. پایگاه‌هایی را که هواپیماها از آنجا بلند می‌شوند و می‌آیند ما را بمباران کنند، هدف قرار دادیم.

ما در دفاع از خود جدی هستیم. این بار اگر جنگ شروع شود، به تمام پایگاه‌های هوایی آمریکا که این هواپیماها از آنجا بلند می‌شوند ضربه بیشتری خواهیم زد. تنها یک راه حل وجود دارد و آن این است که کشورهای همسایه ما در منطقه از پرواز این هواپیماها جلوگیری کرده و پروازهای آنها را متوقف کنند.

راهبرد ایران برای همکاری با کشورهای منطقه

استراتژی ما برای همکاری با کشورهای دوست و همسایه کاملاً مشخص است. ما همیشه دنبال دوستی بودیم.

ما به کشورهای عربی توصیه می‌کنیم که آمریکا و ترامپ را ترک کنند. همه، تمام جهان، می‌دانند که اقتصاد آمریکا در واقع در مسیر سقوط قرار دارد. طی ده سال آینده آمریکا در این منطقه نخواهد بود، اما ما و کشورهای عربی خواهیم ماند. ما هستیم که باید منطقه را اصلاح کنیم. ما باید امنیت را در خلیج فارس برقرار کنیم. باید منشور همکاری اقتصادی ایجاد کنیم و در منطقه با هم دوست باشیم.

ما یک خانواده هستیم، خانواده خلیج فارس. ما هشت کشور هستیم و باید به بازسازی و توسعه اقتصادی اهمیت دهیم، در سرمایه‌گذاری‌های خود با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشیم و حتی یک واحد پولی و یک بازار مشترک واحد داشته باشیم.

من به آینده خوشبین هستم. چرا؟ زیرا مردم هستند که تعیین می‌کنند رابطه ایران و کشورهای منطقه چگونه باشد.

تأکید بر پایان جنگ یمن

ما از پایان جنگ بین عربستان سعودی و یمن استقبال می‌کنیم. ما همچنین می‌خواهیم جنگ بین افغانستان و پاکستان پایان یابد. ما همچنین اعلام کرده‌ایم که به عنوان یک کشور دوست و برادر، آماده‌ایم تا به پایان این جنگ‌ها کمک کنیم.

با این حال، توجه داشته باشید که یمن تحت محاصره ده‌ساله اقتصادی بوده است و در نهایت، این مسئله باید از طریق مذاکره بین آنها حل می‌شد.

به نظر می‌رسد یمنی‌ها مایل به مذاکره با عربستان سعودی و حل مسئله بین خودشان باشند، اما دخالت نمی‌کنیم؛ بگذارید خودشان، چه در صنعا و چه در ریاض، بنشینند و صحبت کنند و به توافق برسند تا به صلح بین یمن و عربستان سعودی دست یابند. شرط این است که هر دو طرف بنشینند و صحبت کنند.

هشدار درباره تشدید درگیری‌های منطقه‌ای

آقای ترامپ و آقای نتانیاهو در حال شعله‌ور کردن آتش جنگ جهانی سوم هستند. این دو مرد، با طولانی کردن جنگ‌ها و حماقت‌هایی که مرتکب می‌شوند، زمینه را برای جنگ جهانی سوم در سراسر جهان فراهم می‌کنند.

اکنون درگیری اوکراین و روسیه تشدید شده است، رابطه اروپا با آمریکا رو به وخامت گذاشته است و خود کشورهای منطقه تنش فزاینده‌ای را تجربه می‌کنند. به عبارت دیگر، فضای جهانی در حال حاضر به سمت ناامنی بین‌المللی و جنگ جهانی پیش می‌رود.

چه کسی مسئول این امر است؟ ترامپ و نتانیاهو.

تغییر راهبرد ایران در جنگ و مذاکرات

بعد از اینکه آمریکایی‌ها از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد خارج شدند، ما به این نتیجه رسیدیم که سیاست‌ها، استراتژی‌ها و روش‌های جنگی خود با آمریکا را با الگوهای جدید تطبیق دهیم. بنابراین، ما در جنگ، در مذاکرات و همچنین در مورد تحریم اقتصادی تغییراتی ایجاد کردیم. ما اجرای این تغییرات را از یک ماه و چند روز پیش آغاز کردیم.

ما اکنون مهندسی معکوس آن را آغاز کرده‌ایم، سیستم‌های الکترونیکی و همه چیز آن را استخراج کرده و از آن استفاده می‌کنیم.

همین امر در مورد روند مذاکرات نیز صدق می‌کند. در مورد مذاکرات، گفتیم که شخصی که به امضای خود احترام نمی‌گذارد، ترامپ آمد و در حالی که مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در کنارش بود و روبیو، وزیر امور خارجه، نیز حضور داشت، امضا کرد و رئیس جمهور ما نیز امضا کرد و سپس دو یا سه هفته بعد، از امضای خود برگشت و از توافقی که امضا کرده بود، خارج شد.

بنابراین، ما مجبور شدیم رویکرد خود را در مورد مذاکرات تغییر دهیم. به همین دلیل است که اکنون گفتیم که آمریکا ابتدا باید شرایط ما را اجرا کند و سپس مذاکرات انجام خواهد شد. همین و ما چیز دیگری برای گفتن نداریم. آمریکایی‌ها در واقع باید شرایط ما را اجرا کنند. بنابراین، ما نیز استراتژی خود را در مورد مذاکرات تغییر دادیم.

پاسخ متقابل به فشار اقتصادی آمریکا

آنها دروغ می‌گویند. ترامپ در سراسر جهان به دروغگویی معروف شده است.

اگر آمریکایی‌ها بخواهند روابط تجاری و مالی ما را مختل کنند، ما دو کار انجام خواهیم داد.

اول، ما قطعاً به شرکت‌های آمریکایی، مانند شرکت‌های حفاری آمریکایی که در اطراف ما بسیار زیاد هستند، یا شرکت‌های تجاری آمریکایی یا مشاغل آمریکایی حمله خواهیم کرد. ما آنها را هدف قرار خواهیم داد. ما می‌گوییم: حمله به اقتصاد آمریکا در پاسخ به حمله آمریکا به اقتصاد ایران؛ حمله در برابر حمله.

از طرف دیگر، ما به کشورهای همسایه نیز می‌گوییم: با آمریکا همکاری نکنید، زیرا ما به طور متقابل پاسخ خواهیم داد.

بنابراین، توصیه ما این است که دوستان ما باید درک کنند که روابط برادرانه و دوستانه مهم‌ترین عامل بازدارنده است، نه موشک‌های آمریکایی یا پایگاه‌های آمریکایی.

اگر روابط برادرانه و دوستانه بین کشورهای منطقه احیا شود، هزینه بسیار کمی خواهد داشت، زیرا برادری برای هیچ کس هزینه‌ای ندارد؛ بلکه برعکس، مزایای فراوانی دارد.

شروط ایران برای پایان جنگ

آمریکایی‌ها از شرایط ما آگاه هستند و باید شرایط را اجرا کنند. ما به آمریکا اطلاع دادیم که یکی از شرایط ما آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ما است. دوم اینکه آنها پایان جنگ را در تمام جبهه‌ها، از لبنان گرفته تا تمام جبهه‌های دیگر، اعلام کنند و به جنگ پایان دهند.

همچنین، آنها در امور داخلی ایران دخالت نکنند، با کسانی که مخالف انقلاب ما هستند همکاری نکنند، همه اشکال تجاوز به خاک ایران را متوقف کنند، به حملات خود ادامه ندهند و محاصره دریایی را بردارند. اینها شرایطی است که ما بارها اعلام کرده‌ایم و رسماً به آنها ابلاغ شده است.

آینده عضویت ایران در NPT

اقدام‌های انجام شده آمریکا و اسرائیل علیه ما به ما اجازه می‌دهد که طبق مفاد معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، از آن خارج شویم، زیرا ما تهدید شده بودیم. ما تهدید شدیم، اما هنوز از این معاهده خارج نشده‌ایم.

آنها تأسیسات و سایت‌های هسته‌ای ما را بمباران کردند، اما ما از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج نشدیم.

با این حال، آمریکایی‌ها اوضاع را به سمتی سوق می‌دهند که ما را مجبور به تجدیدنظر می‌کند. ما در حال حاضر در حال بررسی این هستیم که آیا از NPT خارج شویم یا خیر. این بستگی به رفتار ایالات متحده دارد. این موضوع اکنون در مجلس شورای اسلامی مورد بحث است و این سوال که آیا ایران در NPT باقی خواهد ماند یا از آن خارج خواهد شد، مورد بحث است.

تأکید بر تداوم فتوای حرمت سلاح هسته‌ای

هنوز به فتوای امام شهید خود پایبندیم و موضع ما تاکنون تغییر نکرده است. با این حال، نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. آینده نامشخص است؛ آیا آمریکایی‌ها می‌خواهند این جنگ را ادامه دهند؟ آیا می‌خواهند دوباره به تأسیسات هسته‌ای ما حمله کنند؟ ما هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته‌ایم و تاکنون، فتوای امام شهید همچنان پابرجاست.

رضایی: ایران هرگز تسلیم آمریکا نخواهد شد

همه تلاش‌ها و افکار نتانیاهو و ترامپ در حال حاضر بر پیروزی در انتخابات متمرکز است. چیزی که اکنون مطرح نیست، مردم آمریکا هستند.

کار ما بر اساس اصول است. ما با ایمان خود می‌جنگیم. توان دفاعی ایران بر اساس مردم آن است؛ مردم پایه و اساس هستند، زیرا مردم ایران مردمی متمدن هستند که تاریخ آنها به هزاران سال پیش برمی‌گردد، مردم ایران مردمی تازه شکل گرفته نیستند. مردم ایران تاریخی هزاران ساله دارند.

آیا این ملت تسلیم آمریکا خواهد شد؟ ما هرگز تسلیم نخواهیم شد، و از خود دفاع خواهیم کرد.

بنابراین، اقدام‌های آمریکا، بله، ممکن است شامل نمایش قدرت یا یک کمپین تبلیغاتی باشد، اما یک جنگ تمام‌عیار محسوب نمی‌شود. اگر آنها صادق هستند، اجازه دهند سربازانشان بیایند و وارد ایران شوند. چرا آنها نیروی زمینی نمی‌فرستند؟ نیروهای زمینی همیشه حرف آخر را در جنگ‌ها می‌زنند. چرا آنها لشکرهای هوابرد نمی‌فرستند؟ چرا نیروهای زمینی آمریکا وارد ایران نمی‌شوند؟ چرا آنها فقط از آسمان بمباران می‌کنند و سپس می‌روند؟

این احتمال وجود دارد که دشمن حمله نظامی انجام دهد، اما این حمله نظامی در درجه اول برای کسب آرا خواهد بود، نه برای شکست دادن ایران، و یا نه به این دلیل که دشمن می‌تواند با یک حمله هوایی جمهوری اسلامی را سرنگون کند.

تلاش برای پایان سریع جنگ

این جنگ در حال حاضر در جریان است. البته ما برای پایان سریع آن تلاش می‌کنیم، اما آمریکایی‌ها خود را در شرایط بسیار دشواری یافته‌اند.

به همین دلیل، ما از کشورهای مسلمان می‌خواهیم که در اقدام‌های ترامپ مشارکت نکنند. دولت‌های آینده آمریکا مانند دولت ترامپ نخواهند بود. حداقل، ملت‌های مسلمان باید یک برنامه استراتژیک برای آینده منطقه تدوین کنند.

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