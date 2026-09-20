به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرپرست دفتر امور مطالعات ـ تحقیقات و پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) به همراه نیروهای این بخش، با حجت‌الاسلام و المسلمین «حامد شاه‌رفعتی» رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قم، در ساختمان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قم دیدار کرد.

دکتر «داود صفا» در تشریح فعالیت‌های پژوهشی این نهاد بین المللی اظهار داشت: بر اساس اولویت‌بندی، وضعیت‌شناسی 19 کشور را آغاز کردیم و کار ما شناسایی جریان‌های اثرگذار و تحلیل آن‌ها و شناخت مسائلی است که شیعیان با آن‌ها مواجه هستند. همچنین از فعالیت‌های ما، گونه‌شناسی نهادها و آشنایی با جریان‌های همسو و معاند، و شناخت فرصت‌ها، تهدیدها و چالش‌هایی است که شیعیان با آن مواجه هستند.

وی ادامه داد: با هدف آشنایی با وضعیت شیعیان کشورهای هدف، نشست‌هایی برگزار می‌کنیم که نمایندگانی از نهادهای بین‌المللی شرکت می‌کنند و این نشست‌ها کار پژوهشگر را آسان و روان می‌کند. محقق ما علاوه بر تحقیقات کتابخانه‌ای و اسنادی، فعالیت‌های میدانی مثل نظرسنجی انجام می‌دهد و با نخبگان و کارشناسان داخلی و خارجی مصاحبه می‌کند.

دکتر صفا همچنین گفت: برای اینکه موازی‌کاری صورت نگیرد با چندین مرکز بین‌المللی کارهای مشترکی انجام می دهیم و ارتباطات خوبی شکل گرفته است. به دنبال آن هستیم تا وضعیت‌شناسی از حالت ایستایی دربیاید و به شکل پویا باشد.

وی درباره ضرورت همکاری با نهادهایی مثل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی عنوان کرد: برخی پژوهش‌ها نیاز به بروزرسانی دارد لذا لازم است با مراکزی مثل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همکاری و هم‌افزایی داشته باشیم.

سرپرست دفتر امور مطالعات ـ تحقیقات و پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) همچنین عنوان کرد: به دنبال آن هستیم تا خروجی کار ما به ارائه‌ی سبک زندگی با رویکرد اهل بیتی منجر شود و برای این هدف، محقق باید به ما نظام‌مسائل کشورها را ارئه کند. چون برخی پژوهش‌ها ناظر به مسائل نیست و تیم ما برای همکاری با نهادهایی مثل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این عرصه، پای کار است.

در این دیدار رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در قم اظهار داشت: رایزن‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف، ظرفیت بسیار مهمی برای بررسی وضعیت‌شناسی هستند. ما 60 نمایندگی خارج از کشور داریم و باید هم‌اندیشی کرد که چگونه می توان از این ظرفیت استفاده شود. از طرف دیگر سازمان فرهنگ و ارتباطات، میزهای منطقه‌ای دارد که وظیفه‌ی آن‌ها انجام مطالعات و پژوهش است.

حجت الاسلام دکتر شاه‌رفعتی با اشاره به اینکه دامنه‌ی کار رایزن فرهنگی نسبت به مبلّغان وسیع‌تر است، افزود: ما با رایزنان در ارتباط هستیم و ارسال خبر و اطلاعات مهم با تنوع مطالب و موضوعات، از وظایف آنان است. معاونت بین‌الملل سازمان، میزهای بین‌المللی دارد که کار علمی انجام می‌دهند. معاونت علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ، فعالیت‌های علمی و پشتیبانی از رایزن‌ها را برعهده دارد و دیپلماسی عمومی از دیگر معاونت های سازمان فرهنگ است. از سوی دیگر، مرکز مطالعات راهبردی و دانشنامه ملل از ظرفیت‌های دیگری همکاری بین دو نهاد است.

وی همچنین گفت: نهادهای مختلف مطالعات و آثار خوبی دارند اما باید همفکری شود که ما چه چیزی می‌توانیم از قم به خارج از کشور صادر کنیم؟ از دغدغه‌های ما عرضه اندیشه‌های اسلامی شیعی به دنیاست و برای موضوعاتی مثل حقوق بشر، بحث زنان، حکمرانی، اقتصاد و ... نیاز به محتوا برای عرضه به دنیا داریم. اساساً ما در جایزه جهانی شهید صدر از نهادها می‌خواهیم که هر کاری از دست‌تان برمی آید عرضه کنند.

رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قم درباره همکاری با بخش پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: ما برای همکاری آمادگی داریم و آماده‌ایم که یک پروژه را با هم جلو ببریم. همچنین آثار مجمع جهانی اهل بیت(ع) که قابلیت نشر در عرصه جهانی دارد را به ما معرفی کنید.

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