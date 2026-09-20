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سخنگوی دولت نجات ملی یمن: ادعای عربستان درباره حمله به مکه، «دروغ قرن» است

۲۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۵
کد مطلب: 1867602
سخنگوی دولت نجات ملی یمن: ادعای عربستان درباره حمله به مکه، «دروغ قرن» است

سخنگوی دولت نجات ملی یمن ادعای عربستان سعودی درباره هدف قرار گرفتن مکه مکرمه از سوی یمن را «دروغ قرن» خواند و تأکید کرد که تشدید حملات سعودی علیه یمن با پاسخ قوی‌تر و شدیدتر نیروهای مسلح این کشور مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی دولت نجات ملی یمن ادعای عربستان سعودی درباره هدف قرار گرفتن مکه مکرمه از سوی یمن را «دروغ قرن» خواند و تأکید کرد که تشدید حملات سعودی علیه یمن با پاسخ قوی‌تر و شدیدتر نیروهای مسلح این کشور مواجه خواهد شد.

به گزارش سبأنت، «عمر البخیتی» سخنگوی دولت نجات ملی یمن، با هشدار درباره تداوم تشدید اقدامات نظامی عربستان علیه یمن گفت: ادامه این روند با «پاسخی قوی‌تر و شدیدتر» از سوی نیروهای مسلح یمن مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به ادعای عربستان درباره هدف قرار گرفتن مکه مکرمه از سوی یمن، این ادعا را «دروغ قرن» توصیف کرد و گفت این ادعا با آگاهی ملت‌های جهان مواجه شده است.

البخیتی همچنین حملات هوایی و بمباران مناطق مسکونی در پایتخت یمن را محکوم کرد و گفت توسل عربستان به این حملات که غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد، نشان‌دهنده رفتار وحشیانه دشمن است.

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