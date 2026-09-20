به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک تحلیلگر امنیت ملی شبکه CNN مدعی شد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان حضور خود در کمپ دیوید، گزینه‌های حمله به یمن را بررسی کرده است؛ ادعایی که همزمان با صدور هشدارهای امنیتی از سوی سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه و بازگشت زودهنگام ترامپ به کاخ سفید مطرح شده است.

«الکس پلیتساس» تحلیلگر امنیت ملی CNN، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به من اطلاع داده شده است که جلسه ترامپ در کمپ دیوید برای بررسی و بحث درباره گزینه‌های حمله به یمن برگزار شده است.»

وی افزود: سفارت‌های آمریکا در کشورهای خاورمیانه که ممکن است هدف حملات تلافی‌جویانه قرار گیرند، هشدارهایی صادر کرده‌اند و ترامپ نیز زودتر از برنامه قبلی به کاخ سفید بازگشته است. این اظهارات توسط رسانه‌های دیگر نیز بازنشر شده است.

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این ادعا در شرایطی مطرح شده است که ترامپ آخر هفته در کمپ دیوید حضور داشت، اما برنامه خود را کوتاه کرد و به کاخ سفید بازگشت. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که کاخ سفید در زمان انتشار این گزارش دلیل رسمی این تغییر برنامه را اعلام نکرده بود.

همزمان، سفارت آمریکا در اسرائیل و چند نمایندگی دیگر این کشور در خاورمیانه با صدور هشدار امنیتی از شهروندان آمریکایی خواستند هوشیاری بیشتری داشته باشند و خود را برای احتمال لغو پروازها، بسته‌شدن حریم هوایی و اختلال در سفر آماده کنند. در این هشدارها آمده است که درگیری نظامی میان عربستان و نیروهای انصارالله یمن «می‌تواند به سرعت تشدید شود».

وزارت خارجه آمریکا نیز در هشدار امنیتی خود اعلام کرد وضعیت امنیتی در خاورمیانه پیچیده است و احتمال «تشدید پیش‌بینی‌نشده» وجود دارد. این وزارتخانه همچنین درباره احتمال اختلال در پروازها و بسته‌شدن حریم هوایی هشدار داد و از شهروندان آمریکایی خواست اطلاعات مربوط به وضعیت فرودگاه‌ها و خطوط هوایی را پیگیری کنند.

این تحولات پس از آن رخ داد که منابع سعودی از شلیک یک موشک بالستیک به سمت ریاض خبر دادند و عربستان اعلام کرد این موشک را رهگیری کرده است. در پی این حادثه، هشدارهای امنیتی در پایتخت عربستان نیز صادر شد.