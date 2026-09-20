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از سوی روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس برگزار می‌شود؛

محفل کرسی تلاوت فاطمی در حرم بانوی کرامت

۲۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۸
کد مطلب: 1867620
محفل کرسی تلاوت فاطمی در حرم بانوی کرامت

محفل کرسی تلاوت فاطمی با تلاوت احمد ابوالقاسمی قاری بین‌المللی قرآن کریم یکشنبه ۲۹ شهریورماه بعد از نماز عشاء، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس از برگزاری محفل کرسی تلاوت فاطمی در شبستان امام خمینی(ره) خبر داد.

در این محفل نورانی، احمد ابوالقاسمی، قاری بین‌المللی، به تلاوت کلام الله وحی خواهد پرداخت و مهدی کلانترزاده اجرای این مراسم را بر عهده خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین خورشیدی به شرح و تفسیر آیات قرآن کریم می‌پردازد و رسول محمدی و محمد ریحانی به مداحی و مرثیه‌خوانی اهل بیت علیهم‌السلام خواهند پرداخت.

گفتنی است این محفل قرآنی یکشنبه ۲۹ شهریورماه، بعد از نماز عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار و به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.

محفل کرسی تلاوت فاطمی در حرم بانوی کرامت

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