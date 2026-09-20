محفل کرسی تلاوت فاطمی در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس از برگزاری محفل کرسی تلاوت فاطمی در شبستان امام خمینی(ره) خبر داد.

در این محفل نورانی، احمد ابوالقاسمی، قاری بین‌المللی، به تلاوت کلام الله وحی خواهد پرداخت و مهدی کلانترزاده اجرای این مراسم را بر عهده خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین خورشیدی به شرح و تفسیر آیات قرآن کریم می‌پردازد و رسول محمدی و محمد ریحانی به مداحی و مرثیه‌خوانی اهل بیت علیهم‌السلام خواهند پرداخت.

گفتنی است این محفل قرآنی یکشنبه ۲۹ شهریورماه، بعد از نماز عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار و به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.