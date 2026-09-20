قالیباف: تا اجرای تعهدات آمریکا، مذاکره و بازگشایی تنگه هرمز منتفی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور) با اشاره به فرارسیدن سالروز آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس صرفاً بازخوانی یک خاطره تاریخی نیست، بلکه تجربه‌ای زیسته برای حراست از استقلال و عزت ملی در برابر هجمه دشمن است.

وی با بیان اینکه شکل دفاع امروز نسبت به گذشته سیال‌تر و عمیق‌تر شده است، افزود: مقاومت مردم ایران در هشت سال دفاع مقدس، موتور خودباوری و استقلال کشور را روشن کرد و امروز نیز ایستادگی ملت ایران، علاوه بر تأمین امنیت کشور، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نظم جدیدی در منطقه و گشایش‌هایی در حوزه‌های اقتصادی و راهبردی باشد.

قالیباف همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی، مدرسه را یکی از ارکان بازدارندگی ملی دانست و گفت اجازه نخواهیم داد «توهمات دشمن» نبض زندگی، تولید و دانش کشور را کند کند.

جنگ و مذاکره؛ دوگانه‌ای که واقعی نیست

رئیس مجلس در ادامه با اشاره به دو خطای راهبردی در فضای سیاسی و نخبگانی کشور گفت: یک دیدگاه با نفی تعامل و دیپلماسی، بدون ارائه سازوکاری برای پایان مقتدرانه جنگ، کشور را به سمت فرسایش و جنگ بی‌پایان می‌برد و در مقابل، دیدگاهی با کم‌برآورد کردن توان ملی، نسخه تسلیم و پذیرش شروط یک‌طرفه دشمن را تجویز می‌کند.

وی تأکید کرد: «دوگانه جنگ یا مذاکره واقعی نیست، بلکه هم باید جنگید و هم مذاکره کرد.»

به گفته قالیباف، ایران باید در میدان با قدرت عمل کند و در زمان مناسب، از دستاوردهای میدانی برای تثبیت امتیازات از طریق دیپلماسی بهره بگیرد تا در نهایت به بازدارندگی برسد.

قالیباف با بیان اینکه مواضع ایران در عرصه دیپلماسی «روشن، عقلانی و غیرقابل‌معامله» است، گفت پیام‌ها و شروط ایران از طریق میانجی‌ها به طرف مقابل منتقل شده است.

وی تصریح کرد: تا زمانی که این شروط محقق نشود، حقوق ملت ایران به رسمیت شناخته نشود و تعهدات آمریکا اجرا نشود، هیچ روزنه‌ای برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.

رئیس مجلس همچنین اظهار کرد که نظم پیشین آمریکا در غرب آسیا فرو ریخته است و کشورهای اسلامی منطقه باید در شکل‌دهی به نظم جدید نقش‌آفرینی کنند.

وی در پایان تأکید کرد که مسیر آینده کشور با «عقلانیت، شجاعت و مبارزه» رقم خواهد خورد، نه با التماس.

..........................

پایان پیام