مسجدی در انگلیس درهای خود را به روی عموم گشود؛ هر سؤالی درباره اسلام دارید، بپرسید!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد «فیضان مدینه» در شهر پیتربورو انگلیس، در اقدامی با هدف تقویت گفت‌وگو میان پیروان ادیان و کاهش سوءتفاهم‌های موجود درباره اسلام، میزبان یک روز بازدید عمومی خواهد بود. در این برنامه که امروز یکشنبه برگزار می‌شود، از مردم با هر دین و پیشینه‌ای دعوت شده است تا ضمن حضور در مسجد، با اعضای جامعه مسلمان این شهر گفت‌وگو کنند و با آموزه‌ها و مناسک اسلامی بیشتر آشنا شوند.

بر اساس این گزارش، مسجد فیضان مدینه در خیابان گلدستون، بزرگ‌ترین مسجد شهر پیتربورو به شمار می‌رود و یکی از پنج مرکز ثبت و گزارش جرایم ناشی از نفرت در این شهر است. شورای مشترک مساجد پیتربورو با اشاره به شرایط اجتماعی سال‌های اخیر، برگزاری این برنامه را «بیش از هر زمان دیگری ضروری» دانسته و هدف آن را کمک به ایجاد ارتباط و همبستگی میان جوامع مختلف عنوان کرده است.

عبدالچودری، رئیس شورای مشترک مساجد پیتربورو، با تأکید بر اینکه همه افراد فارغ از دین، سن و پیشینه می‌توانند در این برنامه شرکت کنند، گفت هدف برگزارکنندگان این است که «موانع از میان برداشته شود» و مردم درک کنند که می‌توانند در کنار یکدیگر زندگی و کار کنند. او همچنین بر اهمیت گفت‌وگوی مستقیم برای شناخت بهتر مسلمانان و جامعه اسلامی تأکید کرد.

در این برنامه، بازدیدکنندگان امکان خواهند داشت درباره اسلام و اعتقادات مسلمانان پرسش‌های خود را مطرح کنند، شاهد برگزاری نماز باشند و از طریق گفت‌وگو و نمایشگاه‌های اطلاعاتی با اصول اساسی اسلام آشنا شوند. برگزارکنندگان همچنین اعلام کرده‌اند که هدف این برنامه، پاسخ به پرسش‌های مردم، اصلاح برداشت‌های نادرست و فراهم کردن زمینه‌ای برای شناخت مستقیم اسلام و مسلمانان است. چودری با اشاره به افزایش اطلاعات نادرست و رشد جریان‌های راست‌گرای افراطی در سال‌های اخیر، بر ضرورت چنین برنامه‌هایی برای کاهش شکاف‌های اجتماعی تأکید کرده است.

در کنار بخش‌های گفت‌وگومحور و مذهبی، غرفه‌هایی برای عرضه غذا و محصولات فرهنگی نیز در نظر گرفته شده است. برگزاری این برنامه در پیتربورو را می‌توان نمونه‌ای از تلاش یک جامعه مسلمان برای ایجاد ارتباط مستقیم با شهروندان و فراهم کردن فضایی برای پرسش و پاسخ درباره اسلام دانست؛ رویکردی که به جای محدود کردن گفت‌وگو به فضای رسانه‌ای، امکان ارتباط رودررو میان مسلمانان و دیگر ساکنان شهر را فراهم می‌کند.

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