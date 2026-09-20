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حکیم و عامری بر حل مسئله سلاح از طریق گفت‌وگو تأکید کردند

۲۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۷
کد مطلب: 1867710
حکیم و عامری بر حل مسئله سلاح از طریق گفت‌وگو تأکید کردند

رئیس ائتلاف نیروهای دولت عراق و دبیرکل سازمان بدر بر اهمیت مقابله با چالش‌ها، تقویت انسجام داخلی و حل مسئله سلاح خارج از چارچوب دولت از طریق گفت‌وگو و تفاهم تأکید کردند.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر رسانه‌ای عمار حکیم، رئیس ائتلاف نیروهای دولت عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که سید عمار حکیم از هادی عامری، دبیرکل سازمان بدر، استقبال و درباره تحولات سیاسی عراق و منطقه گفت‌وگو کرد.

بر اساس این بیانیه، حکیم در این دیدار بر اهمیت مقابله با چالش‌ها از طریق افزایش انسجام داخلی و تقویت همبستگی ملی تأکید کرد و گفت مسئله سلاح خارج از چارچوب دولت باید از طریق تفاهم و گفت‌وگو و با اولویت دادن به منافع عمومی حل شود.

حکیم و عامری همچنین بر ضرورت بازگرداندن ثبات به منطقه و پایان دادن به وضعیت تشدید تنش و درگیری تأکید کردند.
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