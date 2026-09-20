خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: امروز سالگرد آخرین سخنرانی شهید سید حسن نصرالله است؛ مردی که سال‌ها در سخت‌ترین میدان‌ها ایستاد و نامش با مقاومت، ایستادگی و شجاعت گره خورد.

در روزهایی که لبنان زیر سنگین‌ترین حملات رژیم صهیونیستی قرار داشت، سید مقاومت بیروت را ترک نکرد. در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ارتش رژیم صهیونیستی از حمله به بیش از ۱۳۰۰ هدف در لبنان خبر داد؛ آسمان لبنان پر از جنگنده بود و صدای انفجار از مناطق مختلف به گوش می‌رسید.

اما سید حسن نصرالله همچنان در بیروت ماند؛ مردی که در سخت‌ترین لحظه‌ها، میدان را ترک نکرد و از مقاومت سخن گفت.

دو روز پیش از آخرین سخنرانی سید مقاومت، انفجارهای زنجیره‌ای پیجرها و بی‌سیم‌ها در لبنان رخ داد؛ جنایتی که شوک بزرگی به لبنان و مقاومت وارد کرد.

سید مقاومت در سخنرانی خود به بهانه این واقعه، از روزها و شب‌های پیش‌روی نبرد گفت؛ از هفته‌ها و ماه‌ها و حتی سال‌هایی که ممکن بود این نبرد ادامه پیدا کند. از جنگی بزرگ و طولانی سخن گفت، اما نگاهش را به آینده دوخت:

«و در اینجا، درباره آینده بزرگ این نبرد می‌گویم: روزها و شب‌ها و هفته‌ها و ماه‌ها و چه‌بسا سال‌ها؛ این معرکه‌ای بزرگ و طولانی با این موجودیت (موجودیت رژیم صهیونیستی) است، اما افق و پایان آن روشن است.»

بعد از آن، سخنش را به کسانی سپرد که قرار بود این مسیر را ادامه دهند؛ مجاهدان، مؤمنان، صابران و کسانی که پاداش خود را از خدا می‌جویند:

«آن را مجاهدان و مؤمنان و صابران و کسانی که اجر خود را از خدا می‌خواهند، می‌بینند و شهدا نیز امروز از جایگاه بلند خود بر آن گواهی می‌دهند.»

چند روز بعد، در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مقر فرماندهی حزب‌الله در ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار دادند و سیدحسن نصرالله به شهادت رسید.

اما آخرین سخنانش همچنان باقی ماند؛ سخنانی که در آنها نه از کوتاه بودن راه گفت و نه دشواری نبرد را پنهان کرد. از یک نبرد بزرگ و طولانی گفت و در همان حال، پایان آن را روشن دید.

امروز که به آخرین سخنان سید مقاومت گوش می‌دهیم، دیگر فقط یک سخنرانی را نمی‌شنویم؛ صدای مردی را می‌شنویم که در واپسین روزهای زندگی، از آینده‌ای سخن می‌گفت که برای رسیدن به آن باید صبر کرد، ایستاد و ایمان داشت.

او رفت، اما کلماتش ماند؛ کلماتی که از دل آتش و محاصره، از آینده سخن می‌گفتند.

«اما افق و پایان آن روشن است.»

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