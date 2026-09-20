به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تنها مرکز اسلامی منطقه کورنوال انگلیس در ساعات اولیه روز جمعه (۲۷شهریور) هدف حمله قرار گرفت؛ حادثه‌ای که در جریان آن یک خودرو به‌طور عمدی به دروازه ورودی «مرکز اسلامی کورنوال» در نزدیکی ترورو برخورد کرد و دو نفر پس از ورود به محوطه، ماده‌ای که احتمال می‌رود روغن یا گازوئیل باشد، در محوطه و بر دیوارهای ساختمان ریختند. پلیس اعلام کرده است که در این حادثه خسارت قابل توجهی به دروازه‌های فلزی مرکز وارد شده است.

تصاویر دوربین مداربسته این مرکز، بنا بر گزارش منتشرشده، نشان می‌دهد یک خودرو چند بار برای شکستن دروازه تلاش کرده و سپس دو نفر وارد محوطه شده‌اند. آنها ابتدا بطری‌هایی حاوی ماده‌ای شبیه روغن را در محوطه پرتاب کرده و پس از بازگشت با یک ظرف بزرگ‌تر، این ماده را در باغ و اطراف ساختمان پخش کرده‌اند. نوع دقیق ماده هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده است و موضوع در دست بررسی پلیس قرار دارد.

حسن کیلیچ، امام جماعت داوطلب این مرکز، با ابراز نگرانی از این حادثه گفت این حمله پس از حدود ۱۸ سال، نخستین حادثه از این نوع علیه مرکز بوده است. او تأکید کرد که هیچ‌کس در جریان این حمله آسیب جسمی ندیده، اما خسارت واردشده هزینه قابل توجهی برای تعمیر، پاک‌سازی محوطه و ارتقای تدابیر امنیتی به همراه خواهد داشت. با وجود این، مسئولان مرکز اعلام کرده‌اند که قصد دارند در واکنش به حادثه بر وحدت جامعه و ارتباط بیشتر با دیگر ساکنان منطقه تأکید کنند.

پلیس دوون و کورنوال این حادثه را به‌عنوان «تخریب اموال با انگیزه تشدیدشده نژادی» بررسی می‌کند و از شاهدان و افرادی که تصاویر دوربین‌های مداربسته یا اطلاعاتی درباره خودروهای مشکوک در منطقه دارند، خواسته است اطلاعات خود را در اختیار پلیس قرار دهند. اسکات بردلی، فرمانده پلیس کورنوال و جزایر سیلی، با اشاره به محل وقوع حادثه گفت تا زمانی که شواهد خلاف آن را نشان ندهد، پرونده با این عنوان بررسی خواهد شد و برای افزایش احساس امنیت ساکنان، گشت‌های پلیس در منطقه انجام خواهد شد.

مرکز اسلامی کورنوال که در منطقه کارنون داونز، نزدیک ترورو، قرار دارد، اصلی‌ترین مرکز اسلامی این منطقه محسوب می‌شود و علاوه بر برگزاری نماز جمعه، خدمات مذهبی، آموزشی و اجتماعی به جامعه مسلمانان ارائه می‌کند. این مرکز پیش از این نیز با موارد خصومت ضداسلامی مواجه شده بود و در سال ۲۰۱۴ فردی به دلیل ارسال مطالب و پیام‌های توهین‌آمیز علیه مرکز و اعضای آن محکوم شد. این حادثه در حالی رخ داده که نگرانی‌ها درباره حملات و خصومت علیه مساجد و مراکز اسلامی در بخش‌هایی از بریتانیا افزایش یافته است؛ گزارش منتشرشده همچنین به آمار رسمی ثبت ۴۴۷۸ مورد جرم نفرت مذهبی علیه مسلمانان در انگلستان و ولز در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵ اشاره می‌کند.

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