به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از گاردین، باشگاه هواداران مسلمان منچستریونایتد (MUMSC) در واکنش به اظهارات اخیر جیم رتکلیف، یکی از مالکان باشگاه، خواستار کناره‌گیری او و خانواده گلیزر از ساختار مالکیت این باشگاه شد.

این گروه اظهارات اخیر رتکلیف درباره وضعیت بریتانیا را «کاملاً غیرقابل قبول» توصیف کرده و بیانیه خود را به‌عنوان «اعلام عدم اعتماد» به ساختار کنونی مالکیت منچستریونایتد منتشر کرده است.

«منچستریونایتد بدون هوادارانش، منچستریونایتد نیست»

باشگاه هواداران مسلمان منچستریونایتد در بیانیه خود تأکید کرده است که بازیکنان، کارکنان، نیروهای امنیتی، مسئولان برگزاری مسابقات و هواداران این باشگاه از کشورها، فرهنگ‌ها، قومیت‌ها و ادیان مختلف می‌آیند. این گروه گفته است منچستریونایتد از نظر هویتی متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهامداران یا میلیاردرها نیست و پس از سال‌ها آنچه «افول، وعده‌های محقق‌نشده و شکست‌های مکرر» خوانده، اعتماد خود را به ساختار فعلی مالکیت از دست داده است.

اعتراض به اظهارات رتکلیف درباره بریتانیا و مهاجرت

اعتراض اصلی این گروه به اظهارات اخیر رتکلیف درباره بریتانیا بازمی‌گردد. او در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی، بریتانیا را کشوری «در مسیر افول» توصیف کرد و با اشاره به گذشته امپراتوری این کشور گفت بریتانیا زمانی «بزرگ‌ترین امپراتوری جهان» را داشت. رتکلیف همچنین مالیات‌های بالا و مهاجرت را از جمله عوامل مشکلات کنونی بریتانیا دانست و گفت سیاستمداران کشور برای مواجهه با این مسائل «به اندازه کافی سختگیر» نیستند.

سابقه اظهارات جنجالی درباره مهاجران

اظهارات اخیر رتکلیف در ادامه مواضعی است که پیش‌تر نیز با واکنش‌هایی روبه‌رو شده بود. او هفت ماه قبل در گفت‌وگویی با اسکای‌نیوز گفته بود بریتانیا توسط مهاجران «مستعمره شده است» و بعداً بابت اینکه این سخنان موجب رنجش برخی افراد شده بود، عذرخواهی کرد. باشگاه هواداران مسلمان منچستریونایتد می‌گوید در همان زمان نیز نسبت به این اظهارات با رتکلیف گفت‌وگو کرده و امیدوار بوده است که این تجربه تکرار نشود؛ اما به گفته این گروه، سخنان جدید او بار دیگر مهاجرت و دریافت مزایای دولتی را در مرکز تحلیل خود از مشکلات بریتانیا قرار داده است.

اختلافات رتکلیف با هواداران منچستریونایتد

اعتراض اخیر تنها اختلاف میان رتکلیف و هواداران منچستریونایتد نیست. به نوشته گاردین، او طی ماه‌های گذشته با تصمیم‌های مدیریتی مختلف با اعتراض هواداران روبه‌رو شده است؛ از جمله افزایش قیمت بلیت‌ها و اخراج حدود ۴۵۰ نفر از کارکنان باشگاه. همچنین اجرای طرح مقابله با فروش مجدد بلیت‌ها و لغو ۶۸۵ بلیت فصل، اعتراض شماری از گروه‌های هواداری را به دنبال داشته است. در نتیجه، موضع‌گیری اخیر باشگاه هواداران مسلمان در بستری از اختلافات گسترده‌تر میان بخشی از هواداران و مدیریت باشگاه مطرح شده است.

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