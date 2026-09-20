به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر علی‌اصغر جعفری، مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس امسال گفت: این هفته با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» آغاز می‌شود و امسال دستگاه‌های کشوری، لشکری و مردمی با شور و حال بیشتری در برنامه‌های هفته دفاع مقدس حضور خواهند داشت.

جعفری، با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس، این ایام را هفته ایستادگی، مقاومت و پیروزی ملت ایران دانست و اظهار کرد: امسال شرایط متفاوتی داریم؛ از یک سو در میانه یک جنگ قرار داریم و از سوی دیگر مردم ایران داغ‌های بزرگی را تحمل کرده‌اند و شهادت رهبر شهید، فرماندهان و جمعی از دانش‌آموزان، شرایط متفاوتی را برای کشور رقم زده است.

وی افزود: امسال آغاز سال تحصیلی نیز با یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید همراه است و جای این عزیزان در مدارس خالی خواهد بود؛ از همین رو هفته دفاع مقدس امسال با سال‌های گذشته تفاوت دارد و برنامه‌های این هفته نیز متناسب با شرایط کشور پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به گستردگی برنامه‌های امسال گفت: در مجموع ۹۱۷ برنامه در سراسر کشور از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های لشکری و کشوری، استان‌ها، مراکز فرهنگی و مجموعه‌های مردمی پیش‌بینی شده که این برنامه‌ها شامل ۳۲۵۶ فعالیت است و نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

جعفری ادامه داد: با توجه به حضور گسترده مردم در ۲۰۰ شب گذشته و حضور آنان در میدان‌ها و خیابان‌ها، امسال تلاش شده بخشی از فعالیت‌های هفته دفاع مقدس نیز به ساعات شب منتقل شود. در واقع میدان‌ها و خیابان‌های کشور بخشی از ظرفیت فعالیت‌های هفته دفاع مقدس را به خود اختصاص خواهند داد و برنامه‌هایی مانند نمایشگاه‌ها، مراسم و برنامه‌های فرهنگی در این فضاها برگزار می‌شود.

تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در سراسر کشور

وی یکی از برنامه‌های مهم و محوری هفته دفاع مقدس را تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: این برنامه هر سال برگزار می‌شود و امسال نیز در نخستین روز هفته دفاع مقدس، یعنی ۳۱ شهریور، مراسم تجلیل از پیشکسوتان برگزار خواهد شد.

مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت افزود: این مراسم در سطح ملی برگزار می‌شود و همه استان‌ها نیز به صورت همزمان برنامه‌های مربوط به تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس را برگزار خواهند کرد.

جعفری با اشاره به دیگر برنامه‌های فرهنگی هفته دفاع مقدس اظهار کرد: در کنار این فعالیت‌های گسترده، برنامه‌هایی در حوزه کتاب، آثار نمایشی و نمایشگاهی نیز پیش‌بینی شده است و امسال از نظر کمیت با ظرفیت بسیار خوبی مواجه هستیم و امیدواریم کیفیت این برنامه‌ها نیز در میدان عمل خود را نشان دهد.

وی ابراز امیدواری کرد هفته دفاع مقدس امسال نسبت به سال گذشته از شور و حال بیشتری برخوردار باشد و گفت: واقعیت این است که هرچه داریم مدیون دفاع مقدس هشت‌ساله هستیم. اگر امروز ایستادگی، عزت نفس، آمادگی، خوداتکایی و خودباوری در کشور وجود دارد، بخش مهمی از آن به سال‌های حماسه دفاع مقدس بازمی‌گردد؛ سال‌هایی که ایران اسلامی در آن تجربه و آبدیده شد و در برابر دشمنان اسلام توانست روی پای خود بایستد.

جعفری خاطرنشان کرد: ما روزی حتی سیم خاردار برای دفاع از کشور نداشتیم، اما امروز کشورمان به جایگاهی رسیده که در عرصه نظامی به یک قدرت بزرگ در منطقه و جهان تبدیل شده است. این عزت برای مردم ایران بسیار ارزشمند است و باید قدر این ایام و فرصت‌ها را دانست.

تکریم خانواده شهدای دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر

مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت در ادامه درباره برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تکریم شهدای دفاع مقدس و خانواده‌های آنان گفت: یکی از برنامه‌های بسیار مهم ما دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهداست و امسال با توجه به شرایط خاص کشور، این برنامه با توجه ویژه‌ای دنبال خواهد شد.

وی افزود: برنامه‌های ویژه‌ای برای تجلیل از خانواده‌های شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ‌های اخیر پیش‌بینی شده است و در سراسر کشور مراسم‌های مختلفی برای گرامیداشت شهدا برگزار خواهد شد.

جعفری ادامه داد: دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا و عرض ادب و احترام به آنان، دیدار با جانبازان و مجروحانی که در بیمارستان‌ها بستری هستند یا در منزل حضور دارند، از دیگر برنامه‌های این ایام است. مسئولان، مردم و مجموعه‌های مردم‌نهاد در این برنامه‌ها حضور خواهند یافت تا ضمن ادای احترام، از خانواده شهدا و جانبازان تکریم کنند.

وی با اشاره به برگزاری یادواره‌های متعدد در سراسر کشور گفت: فقط در سال جاری ۷۵۰ مراسم ویژه یادبود شهدا و تکریم رزمندگان در سراسر کشور پیش‌بینی شده است که حجم قابل توجهی از برنامه‌های هفته دفاع مقدس را تشکیل می‌دهد.

مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت همچنین از برگزاری نشست‌های مختلف برای تبیین دفاع مقدس و بهره‌گیری از تجربه‌های این دوران خبر داد و اظهار کرد: نشست‌های متعددی برای تبیین دفاع مقدس و همچنین بهره‌گیری از آموخته‌ها و درس‌های دفاع مقدس پیش‌بینی شده است که در ایام هفته دفاع مقدس در نقاط مختلف کشور برگزار خواهد شد.

جعفری افزود: در این نشست‌ها نخبگان حضور پیدا می‌کنند تا درباره تجربه‌های دفاع مقدس، درس‌های آن و چگونگی بهره‌گیری از این تجربه‌ها در شرایط امروز کشور بحث و گفت‌وگو کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد مردم ایران در هفته دفاع مقدس امسال نیز جلوه دیگری از ایستادگی و مقاومت خود را به نمایش بگذارند و گفت: امیدواریم مردم امسال شکوه بیشتری از ایستادگی خود را در قاب تصویر و برنامه‌های رسانه‌ای به نمایش بگذارند و به خود ببالند که توانسته‌اند در این دوران حماسه‌ای خلق کنند؛ حماسه‌ای که در تاریخ ایران بی‌نظیر است و ایرانیان باید برای همیشه به این پیروزی افتخار کنند و قدر آن را بدانند.

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