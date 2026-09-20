توکیو: حمایت از اتاق عبادت گردشگران، نه ساخت مسجد!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز فکت‌چک ژاپن (JFC) در گزارشی اعلام کرد ادعای منتشرشده در شبکه اجتماعی «ایکس» مبنی بر اینکه دولت محلی توکیو برای ساخت مساجد اسلامی بودجه اختصاص داده است، نادرست است. این ادعا پس از انتشار گسترده مطلبی با عنوان «توکیو برای ساخت مسجد اسلامی یارانه می‌دهد» در فضای مجازی مطرح شد؛ اما بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حمایت مالی مورد اشاره، مربوط به ساخت مسجد نیست.

بر اساس این گزارش، دولت متروپولیتن توکیو برنامه‌ای با عنوان «طرح تقویت توان پذیرش گردشگران خارجی» دارد که هدف آن کمک به مراکز مرتبط با گردشگری برای پاسخگویی بهتر به نیازهای مسافران خارجی است. در چارچوب این طرح، برخی اقدامات مانند چندزبانه‌سازی تابلوها، ایجاد امکانات ارتباطی و فراهم‌کردن فضاهای مناسب برای نیازهای فرهنگی گردشگران مورد حمایت قرار می‌گیرد.

یکی از بخش‌های این برنامه، حمایت از نمازخانه (Prayer Room) در برخی مراکز گردشگری، هتل‌ها و مراکز خدماتی است؛ موضوعی که در فضای مجازی با ساخت مسجد اشتباه گرفته شده است. دولت توکیو به‌صراحت اعلام کرده است که هیچ برنامه‌ای برای پرداخت یارانه به ساخت مسجد ندارد و کمک‌های این طرح شامل ساخت یا توسعه اماکن عبادی مانند مسجد نمی‌شود.

مقامات توکیو تأکید کرده‌اند که اتاق‌های عبادت مورد حمایت در این طرح، مسجد یا مکان مذهبی اختصاصی برای یک گروه خاص نیستند، بلکه فضاهایی برای پاسخگویی به نیازهای متنوع فرهنگی و مذهبی گردشگران خارجی محسوب می‌شوند. همچنین یکی از شروط دریافت حمایت این است که این فضاها برای استفاده عمومی قابل دسترس باشند و اطلاع‌رسانی درباره امکان استفاده از آنها به زبان‌های مختلف انجام شود.

مرکز فکت‌چک ژاپن با بررسی اظهارات منتشرشده و مراجعه به توضیحات رسمی دولت توکیو اعلام کرد که این ادعا که «توکیو برای ساخت مسجد اسلامی بودجه اختصاص داده است» فاقد صحت است. به گفته این مرکز، حمایت مالی موجود مربوط به ارتقای خدمات گردشگری و ایجاد امکاناتی مانند اتاق‌های عبادت در مراکز خدماتی است، نه احداث مساجد یا مراکز دینی.

این گزارش در شرایطی منتشر شده است که با افزایش گردشگری بین‌المللی در ژاپن، برخی شهرها و مراکز گردشگری این کشور در سال‌های اخیر به دنبال فراهم‌کردن امکانات بیشتر برای گردشگران با پیشینه‌های فرهنگی و مذهبی متفاوت بوده‌اند. با این حال، بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد طرح توکیو اقدامی در حوزه گردشگری و خدمات عمومی است و ارتباطی با تأمین مالی ساخت مساجد ندارد.

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