بیش از نیمی از یهودیان آمریکا مخالف حمایت مالی واشنگتن از رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج نظرسنجی جدیدی که از سوی گروه «ملمن» برای مؤسسه «رأی‌دهندگان یهودی» انجام شده است، نشان می‌دهد یهودیان آمریکا انتقادهای قابل توجهی نسبت به بنیامین نتانیاهو و سیاست‌های او دارند.

طبق گزارش رسانه صهیونیستی «والانیوز»، بر اساس این نظرسنجی، ۵۲ درصد از یهودیان آمریکا از کاهش یا قطع کمک‌های نظامی ایالات متحده به اسرائیل حمایت می‌کنند. در این میان، ۱۷ درصد خواهان قطع کامل کمک نظامی ۳.۳ میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل هستند و ۳۶ درصد نیز ترجیح می‌دهند این کمک‌ها کاهش یابد، اما به طور کامل متوقف نشود.

در مقابل، ۴۰ درصد از شرکت‌کنندگان خواهان حفظ کمک‌های آمریکا به اسرائیل در سطح فعلی هستند و هشت درصد نیز در این زمینه موضع مشخصی اتخاذ نکرده‌اند.

نتایج نظرسنجی همچنین بیانگر اختلاف قابل توجه میان گرایش‌های حزبی است. بر اساس داده‌های منتشرشده، ۶۳ درصد از یهودیان دموکرات از کاهش یا قطع کمک‌های آمریکا حمایت می‌کنند، در حالی که ۶۷ درصد از جمهوری‌خواهان و ۶۵ درصد از مستقل‌ها خواهان حفظ کمک‌ها در سطح فعلی هستند.

در بخش دیگری از این نظرسنجی، ۵۶ درصد از یهودیان آمریکا نگرانی عمیق خود را نسبت به این موضوع ابراز کرده‌اند که اقدامات رژیم صهیونیستی تحت رهبری نتانیاهو موجب افزایش یهودستیزی و احساسات ضداسرائیلی در آمریکا شده باشد.

این نگرانی در میان یهودیان دموکرات بیشتر گزارش شده است؛ به طوری که ۶۵ درصد از آنها چنین دیدگاهی دارند. همچنین ۴۶ درصد از مستقل‌ها و ۳۴ درصد از جمهوری‌خواهان یهودی نیز نسبت به پیامدهای اقدامات اسرائیل بر افزایش احساسات یهودستیزانه و ضداسرائیلی ابراز نگرانی کرده‌اند.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان‌دهنده اختلاف دیدگاه میان یهودیان آمریکا درباره برخی تحولات سیاسی اخیر و اقدامات مرتبط با حمایت از اسرائیل در انتخابات مقدماتی است. بیش از یک سوم رأی‌دهندگان یهودی معتقدند این اقدامات وضعیت را بدتر کرده است، در حالی که بخش دیگری از شرکت‌کنندگان بر اهمیت فزاینده حمایت از اسرائیل تأکید دارند.

این یافته‌ها در حالی منتشر شده است که مواضع یهودیان آمریکا درباره سیاست‌های رژیم صهیونیستی، میزان حمایت نظامی واشنگتن از این رژیم و پیامدهای جنگ غزه، در میان گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی متفاوت است.

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