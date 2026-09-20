به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی درباره تشدید فشارهای امنیتی و اقتصادی بر عربستان سعودی، از محدود بودن حمایت واشنگتن از ریاض در شرایط کنونی خبر داد؛ وضعیتی که به نوشته این روزنامه، نشان می‌دهد شراکت امنیتی چند دهه‌ای عربستان و آمریکا در لحظه‌ای که ریاض بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد، با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است.

بر اساس این گزارش، حملات منتسب به گروه‌های همسو با ایران، زیرساخت‌های نفتی، پایگاه‌های نظامی و مسیرهای انتقال انرژی عربستان را تحت فشار قرار داده و همزمان پیشروی نیروهای انصارالله در سواحل دریای سرخ، نگرانی‌ها درباره صادرات نفت این کشور را افزایش داده است. با وجود این شرایط، دونالد ترامپ تاکنون مداخله نظامی جدیدی برای حمایت مستقیم از عربستان انجام نداده است.

واشنگتن‌پست به نقل از دو مقام یمنی نزدیک به دولت مورد حمایت عربستان نوشت که درخواست‌های ریاض برای دریافت کمک از واشنگتن با پاسخ عملی مواجه نشده است. یکی از این مقامات گفت دولت یمن از «عدم تمایل دولت ترامپ برای مشارکت در نبردهای جاری علیه حوثی‌ها» ناامید شده و درخواست‌های کمک ظاهراً در واشنگتن «شنیده و دیده نشده» است.

مایکل رتنی، سفیر پیشین آمریکا در عربستان، نیز در اظهاراتی صریح درباره وضعیت کنونی گفت عربستان «دهه‌ها در شراکت نظامی خود با آمریکا دقیقاً برای چنین لحظه‌ای سرمایه‌گذاری کرده است»؛ اما اکنون که آن لحظه فرا رسیده، «آمریکا پا پیش نمی‌گذارد».

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که روابط ریاض و واشنگتن طی دهه‌ها بر پایه یک شراکت راهبردی شکل گرفته است؛ رابطه‌ای که واشنگتن‌پست از آن با عنوان الگوی «نفت در برابر امنیت» یاد می‌کند. عربستان در سال‌های اخیر نیز بر توسعه روابط با آمریکا تأکید بیشتری کرده و قراردادهای تسلیحاتی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را دنبال کرده است.

با این حال، گزارش واشنگتن‌پست نشان می‌دهد این سرمایه‌گذاری‌های گسترده تاکنون به معنای تعهد آمریکا به مداخله نظامی مستقیم در بحران کنونی نبوده است. توافق دفاعی راهبردی امضاشده میان دو کشور در سال گذشته نیز، به نوشته این روزنامه، شامل تعهد متقابل برای دفاع نظامی از یکدیگر نبوده است.

یک مقام ارشد دولت ترامپ در گفت‌وگو با واشنگتن‌پست مدعی شد تمرکز آمریکا بر «حفاظت از منافع اصلی امنیت ملی» از جمله آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و «توانمندسازی شرکای منطقه‌ای برای مدیریت و حل چالش‌های امنیتی منطقه» است. این مقام درباره درخواست عربستان برای دریافت کمک نظامی یا گفت‌وگوی ترامپ با محمد بن سلمان توضیحی ارائه نکرد.

به نوشته واشنگتن‌پست، همین رویکرد اکنون ریاض را در موقعیتی قرار داده که با وجود دهه‌ها سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک شراکت امنیتی با آمریکا، در برابر تشدید تهدیدهای نظامی و فشار بر زیرساخت‌های انرژی خود، ناچار است بخش مهمی از بار مقابله با این تهدیدها را بدون مداخله مستقیم واشنگتن بر دوش بکشد.

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