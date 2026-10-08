به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، از حرکت کاروان مردمی دوچرخه‌سواران ترکیه از دیاربکر تا میناب خبر داد.

این کاروان متشکل از دوچرخه‌سواران مردمی ترکیه، طی حدود ۲۳ تا ۲۴ روز مسیر خود را در ایران طی می‌کند و با عبور از چندین استان، به میناب می‌رسد.

اعضای کاروان پرچم‌های ایران، ترکیه و فلسطین را همراه خواهند داشت و کوله‌پشتی و هدایایی برای کودکان میناب حمل می‌کنند.

به گفته دیوسالار، این حرکت مردمی با هدف ابراز همدردی با مردم میناب، ادای احترام به شهدای دانش‌آموز این منطقه و انتقال پیام صلح، دوستی و همبستگی میان مردم ایران و ترکیه انجام می‌شود.

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