بازرگان مشهور شیعه افغانستانی پس از رهایی از بند در ازبکستان وارد تهران شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ عباس ابراهیم‌زاده، یکی از بازرگانان مطرح شیعه افغانستانی که حدود ۱۱ ماه در ازبکستان زندانی بود، با استقبال مهاجران افغانستانی در تهران روبه‌رو شد.

این بازرگان شیعه افغانستانی که شامگاه جمعه (۲۷ شهریور) وارد تهران شد، ده‌ها نفر از مهاجران با حضور در فرودگاه تهران از او استقبال کردند.

ابراهیم‌زاده در گفت‌وگو با جمعی از مهاجران به هوادارانش گفت که بر اثر یک دسیسه بزرگ در ازبکستان زندانی شده بود.

او هنگام سپاسگزاری از جامعه مهاجران و حمایت‌های همه‌جانبه آن‌ها بغض گلویش را گرفت و مقابل مردم اشک ریخت؛ اشکی که بسیاری تصور کردند ناشی از تحقیر پس از فروپاشی افغانستان و چشیدن طعم تلخ حقارت و بی‌کسی در ازبکستان است.

عباس ابراهیم‌زاده هفته گذشته پس از ۱۱ ماه زندان در ازبکستان آزاد شد. دولت آن کشور هیچ توضیح رسمی در این باره ارائه نکرد، اما گزارش‌های متعددی منتشر شد که حاکی از زندانی شدن او به دلیل شکایت شرکای تجاری و همچنین جعل کالاهای تجاری است.

این بازرگان شیعه افغانستانی از چهره‌های مطرح اقتصادی و سیاسی است که ده‌ها میلیون دلار در زمینه‌های مختلف در استان بلخ سرمایه‌گذاری کرده و حدود پنج هزار نفر، که اکثر آن‌ها شیعه هستند، در مجتمع تجاری او مشغول به کارند.

ابراهیم‌زاده متولد روستای دالان از توابع شهرستان شولگره استان بلخ است. او در اوج جوانی و در بحبوحه بحران داخلی افغانستان، تجارت را با فروش پوست حیوانات آغاز کرد و تا پیش از سال ۱۴۰۴ یکی از بزرگ‌ترین بازرگانان افغانستان بود. با فروپاشی نظام قبلی از کشور خارج شد و گفته می‌شود بخش عمده‌ای از سرمایه‌هایش را نیز خارج کرده است.

علاوه بر فعالیت‌های بازرگانی، او در سال‌های پایانی نظام جمهوری به یکی از چهره‌های سیاسی افغانستان تبدیل شد؛ حزب سیاسی تشکیل داد، کرسی معاونت مجلس نمایندگان را به دست آورد و از بازیگران تأثیرگذار سیاسی به شمار می‌رفت.

ابراهیم‌زاده به دلیل مخالفت‌های نظامی پیش از حاکمیت مجدد طالبان، مورد توجه حکومت طالبان قرار گرفت و در پنج سال گذشته بخش عمده‌ای از املاک و دارایی‌های او تصرف شد.

همچنین گفته می‌شود که او در پنج سال گذشته سرمایه‌گذاری قابل توجهی در جمهوری اسلامی ایران انجام داده و هم‌اکنون شمار قابل توجهی از مهاجران در واحدهای وابسته به او مشغول به کار هستند.

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