رئیس دانشگاه: تصرف دانشگاه دعوت توسط طالبان دشمنی آشکار با دانش است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حبیب‌الرحمان سیاف، فرزند عبدالرب رسول سیاف و عضو هیئت مؤسس و از مسئولان ارشد دانشگاه خصوصی دعوت، به اقدام اخیر وزارت تحصیلات عالی طالبان در برکناری رئیس و مسئولان اداری این دانشگاه و تعیین هیئت رهبری جدید واکنش نشان داد و آن را «تعرض به علم و آینده نسل جوان افغانستان» توصیف کرد.

سیاف روز شنبه (۲۸ شهریور) در صفحه ایکس خود نوشت که طالبان بدون ارائه هیچ دلیل موجه شرعی، قانونی یا اداری و بدون جلب رضایت اداره و مؤسسان، این نهاد علمی را تصرف کرده و هیئت رهبری تازه‌ای منصوب کرده‌اند. وی تأکید کرد: «تصرف یک نهاد علمی بدون رضایت اداره و مؤسسان آن، خلاف احکام شرعی و قوانین حاکم بر نهادهای خصوصی است.»

او این اقدام را تنها مداخله در یک نهاد خصوصی ندانست، بلکه آن را «دشمنی آشکار با علم، فرهنگ، نهادهای علمی و آینده نسل جوان افغانستان» خواند و هشدار داد که دانشگاه‌ها نباید قربانی منازعات سیاسی شوند و به میدان اعمال قدرت و تصفیه‌حساب‌های سیاسی تبدیل گردند.

دانشگاه دعوت که حدود چهار دهه سابقه فعالیت دارد و توسط عبدالرب رسول سیاف، از رهبران معروف جهادی افغانستان تأسیس شده، هزاران دانشجو را در رشته‌های مختلف آموزش داده است. پیش از این وزارت عدلیه طالبان دستور توقف فعالیت و تخلیه ساختمان‌های این دانشگاه را صادر کرده بود و اکنون با برکناری مدیریت قبلی، عملاً فعالیت آن متوقف شده است.

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