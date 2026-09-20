به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم معصومه شریفی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به مبانی راهبردی طرح جامع مهارت‌افزایی چندساحتی طلاب، اظهار داشت: ما در معاونت تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها، بر اساس نگاه راهبردی مقام معظم رهبری و تأکید مستمر امام شهید، به این باور رسیده‌ایم که حوزه‌های علمیه نباید تنها به تولید «دانش خام» بسنده کنند.

تأکید امام شهید انقلاب بر امر تبلیغ

معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها افزود: امام شهید همواره بر امر تبلیغ تأکید داشتند و فرمودند که اولویت اول و اصلی حوزه‌های علمیه باید تبلیغ باشد. از دیدگاه رهبر معظم شهید، علم اگر به خدمت تبیین حقیقت و هدایت جامعه نرسد، تنها یک انباشت اطلاعاتی است؛ بر همین اساس، تحول مطلوب در حوزه‌های علمیه، تنها با تغییر در ساختارها و برنامه‌های آموزشی و حرکت به سمت «مهارت‌محوری» در مسیر تحصیل و در یک زنجیره هدفمند و هماهنگ، میسر است.

شریفی با بیان اینکه رویکرد جدید مجموعه، حرکت با شتاب و عمق بیشتر از «آموزش دانش‌محور» به «آموزش مهارت‌محور» است، تصریح کرد: دروس آموزشی طلاب نباید در حصار کتاب‌ها و تئوری‌ها باقی بماند؛ بلکه باید از فضای «دانش صرف» خارج شده و به «مهارت کنشگری» تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه و رسالت امروز ما در تداوم راه امام شهید انقلاب این است که میان «دانش صامت» یعنی دانش بدون کاربرد، و «دانش ناطق» یعنی دانشی که به مهارت تبدیل شده است، تفاوت قائل شویم.

تأکید بر ضرورت تربیت طلاب کنشگر در عرصه‌های مختلف تبلیغی و فرهنگی

معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با تأکید بر ضرورت تربیت طلبه کنشگر، اظهار داشت: طلبه امروز نباید فقط «داننده» باشد، بلکه باید «کنشگر فعال» در عرصه‌های قرآنی، تبلیغی، فرهنگی، رسانه‌ای و بین‌المللی باشد.

وی در ادامه به تشریح مهم‌ترین عرصه‌های مهارت‌افزایی طلاب پرداخت و گفت: دانش طلاب باید در قالب مهارت‌های مختلف در جامعه جاری شود که از جمله آنها می‌توان به مهارت کنشگری تبلیغی و فرهنگی، مهارت تبلیغ قرآنی، مهارت رسانه‌ای و حضور در فضای مجازی و همچنین مهارت حضور در عرصه‌های بین‌المللی اشاره کرد.

شریفی درباره مهارت کنشگری تبلیغی و فرهنگی، گفت: این مهارت، توانایی مدیریت مخاطب و مدیریت پیام در شرایط مختلف اجتماعی را شامل می‌شود و طلبه باید بتواند متناسب با شرایط و نیاز مخاطب، پیام را به شکل صحیح ارائه کند.

وی در تشریح مهارت تبلیغ قرآنی نیز بیان کرد: تبلیغ قرآنی فراتر از حفظ و تلاوت قرآن است؛ طلبه باید بتواند راهکارهای زندگی را از دل قرآن کریم استخراج کرده و آن را به مردم ارائه دهد.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به اهمیت مهارت رسانه‌ای و حضور در فضای مجازی، اظهار داشت: تسلط بر زبان روز و ابزارهای دیجیتال برای حضور مؤثر در عرصه نبرد نرم و فضای مجازی، به عنوان یک عرصه مبارزه و تبلیغ، نیازمند مهارت است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت مهارت حضور در عرصه‌های بین‌المللی، گفت: در این زمینه، تربیت مبلغان زباندان و استفاده از ظرفیت طلاب بین‌الملل برای تبلیغ در عرصه‌های بین‌المللی، مورد عنایت بوده؛ اما در برنامه پیش رو بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

لزوم تدوین و اجرای برنامه‌های رشد چندساحتی طلاب با توجه به رویکرد تربیت کنشگران فرهنگی و تبلیغی

شریفی در ادامه با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، تربیت نیروهای متخصص و توانمند در عرصه‌های مختلف است، عنوان کرد: هدف ما این است که از خروجی حوزه‌های علمیه خواهران، افرادی تربیت شوند که در هر میدان، «مبلغ متخصص» باشند؛ نه فقط کسی که از حقیقت خبر دارد، بلکه کسی که می‌داند چگونه، در چه زمانی و با چه ابزاری، حقیقت را به قلب و ذهن مخاطب برساند.

وی تصریح کرد: ما می‌خواهیم دانش حوزه به «قدرت تبلیغ» و «توان کنشگری» تبدیل شود.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به نقش مهم زنان در تربیت نسل‌های آینده گفت: با توجه به نقش محوری زنان در تربیت نسل‌ها، مهارت‌سازیِ مبارز و مربی برای خواهران، یک ضرورت استراتژیک برای امنیت فرهنگی جامعه است. بر همین اساس، برنامه‌های رشد چندساحتی طلاب و مسیر تحصیل و آموزش، باید با توجه به رویکرد تربیت کنشگران فرهنگی و تبلیغی تدوین و اجرا شود. معاونت فرهنگی تبلیغی جامعه الزهرا با تمام قوّت و همدلی در کنار معاونت آموزش و تربیت و سایر بخش های مجموعه است تا اهداف این طرح و برنامه، به خوبی محقق شود.

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