نباید به بهانه حرمت مکه و مدینه، جنایات حکومت عربستان را نادیده گرفت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام مقصود علی دومکی، رئیس استانی مجلس وحدت مسلمین پاکستان در سند، در جریان سفر به قم از مدرسه امام المتقین(ع) بازدید و با استادان و طلاب این مدرسه دیدار کرد.

وی در سخنرانی برای طلاب با اشاره به جایگاه مکه مکرمه و مدینه منوره گفت: این دو شهر از مقدس‌ترین مراکز امت اسلامی هستند و نمی‌توان درباره حرمت آنها سازش کرد؛ با این حال، استفاده از حرمت حرمین به‌عنوان پوششی برای اقدامات حکومت سعودی قابل قبول نیست.

وی افزود: حرمین شریفین مقدس هستند، اما حکومت سعودی قداست ندارد؛ بنابراین انتقاد از سیاست‌های حکومتی نباید توهین به حرمین تلقی شود.

دومکی با انتقاد از برخی سیاست‌های اجتماعی حکومت سعودی، گفت: با گسترش قمار، مشروبات الکلی و مراکز فساد، به قداست حرمین آسیب وارد شده است، اما برخی مفتی‌های وابسته به حکومت در برابر این اقدامات سکوت کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به جنگ یمن و تحولات فلسطین و غزه، بیان کرد: در جریان تجاوز عربستان به یمن، هزاران مسلمان کشته شدند و همزمان بحران انسانی در فلسطین و غزه ادامه دارد؛ با این حال، سکوت امام کعبه و علمای نزدیک به حکومت سعودی در برابر این مسائل، پرسش‌های جدی ایجاد کرده است.

رئیس استانی مجلس وحدت مسلمین پاکستان تأکید کرد: ما مدافع حرمین شریفین هستیم، اما مدافع هیچ حکومتی نیستیم.

وی در پایان از شیعیان و اهل سنت خواست با عبور از تعصبات فرقه‌ای، از مردم مظلوم یمن و فلسطین حمایت کنند و در برابر ظلم مطالبه‌گری داشته باشند. دومکی این رویکرد را مقتضای اسلام و احترام واقعی به حرمین شریفین دانست.

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